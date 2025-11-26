為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    河川廢棄物快篩調查 頭前溪垃圾減量63%

    2025/11/26 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    荒野保護協會公布今年「河川廢棄物快篩調查」，解析宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河等變化。 （荒野保護協會提供）

    荒野保護協會公布今年「河川廢棄物快篩調查」，解析宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河等變化。 （荒野保護協會提供）

    荒野保護協會昨公布今年「河川廢棄物快篩調查」，解析宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河等變化，其中蘭陽溪垃圾熱點有八成垃圾集中廿一．八％的河段，即使非人口密集生活區域，仍見不少垃圾傾倒堆積；頭前溪經複查後，流域垃圾總量減幅達六十三％；至於淡水河發現成袋垃圾及大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、鶯歌溪等近居住區支流。

    荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，此次首度執行蘭陽溪河岸段，包含宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河及出海口全長一五二公里踏查，總計發現約卅．七萬公升垃圾，經分析，蘭陽溪垃圾熱點有八成集中廿一．八％的河段，分布集中於冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等河段，即使非人口密集生活區域，仍見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾等傾倒堆積。

    徐筱珺指出，新竹頭前溪在二〇二二年首查，經跨機關協調推動清運後，時隔三年複查發現流域垃圾總量降至約五十．七萬公升、減幅高達六十三％，顯示近年整治成效，不過河岸段的一次性飲食塑膠廢棄物比例仍逾六成，因此源頭減塑觀念仍需普及。此次複查也出現新的垃圾熱點，集中分布頭前溪出海口、國道三號橋下及鳳山溪右岸。

    至於大台北淡水河年檢部分，徐筱珺表示，今年將調查範圍擴大為河岸段全長三五三．五公里，總計發現約卅三．九萬公升垃圾，近六成是一次性塑膠廢棄物。不過，也發現成袋垃圾及大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、鶯歌溪、瓦窯溝及十八份坑溪等近居住區支流，並有隱蔽大型垃圾污染大漢溪右岸及北勢溪，仍須持續強化清運及監督維管。

