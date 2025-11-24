蘇澳淹水後環境清消 救助申請至12/10

蘇澳鎮公所今天起針對鎮轄公共區域啟動災後環境清消。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮遭逢鳳凰颱風水災，目前仍在復原階段，鎮公所今天起針對鎮轄公共區域啟動災後環境清潔消毒，工作人員持煙霧機徒步清消，杜絕病媒蚊孳生，另住戶淹水救助方案持續受理申請，十二月十日截止。

清消日期、地點如下：二十四日上午：東澳里、朝陽里，下午：南強里。二十六日上午準備日，下午：南寧里。二十七日上午：港邊里、隘丁里、永榮里、存仁里、永光里，下午：蘇南里、蘇東里、永春里、永樂里、長安里、南興里。二十八日上午：南安里、南正里、南成里、南建里、頂寮里。二十八日全天：龍德里、蘇北里、蘇西里、聖湖里、聖愛里、新城里。

蘇澳鎮公所提醒，噴藥消毒當天應關閉門窗，勿將食物及衣服晾曬於戶外，並留意家中幼童、寵物不要接近噴藥區域。

鳳凰颱風期間，蘇澳全鎮估計有三千二百戶淹水，行政院與宜蘭縣政府相繼公告住戶淹水救助方案，在蘇澳鎮公所受理申請。縣府補助方案為淹水五十公分以上，每戶一萬元，中央補助分成三級距，分別是淹水三十公分以上未達五十公分、五十公分以上未達一百公分、一百公分以上，最高十萬元，十二月十日截止申請，服務專線：〇三九九七三四二一轉二七一、二七八。

