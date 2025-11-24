愛上「台灣感性」 單車迷不斷踏上環島之旅

黃先生騎單車環島到花蓮，老朋友拍下他離開的背影，黃先生將照片繪製成插畫留念。（黃先生提供）

自行車環島有何迷人之處？有多次環島經驗的黃先生說，自行車環島像是「用腳踩出台灣土地的輪廓」，一路上感受到台灣獨有的人情味與溫暖，加上不同路線有不同風景，吸引他不斷踏上環島之旅。

黃先生二〇一六年初次挑戰環島，後續又環島兩次、台北到台南「半環島」一次。他認為，同樣一段崎嶇的海岸公路，機車油門一催就過了，自行車卻能感受路況起伏，甚至帶來像是「翻過天空」般的景緻，「蘇花公路像是長在天上，那是騎單車才能感受到的！」台灣南端墾丁、旭海人少無光害，也令他印象深刻。

另一項迷人之處是「台灣感性」。黃先生分享，疫情間為紓解工作壓力而環島，途中遇到的雜貨店老闆娘請他休息、吃點心並聊起過往；他繼續旅程後，看著夕陽百感交集，在路邊潸然淚下，「疫情時大家都殺氣騰騰的樣子，突然一個陌生人對你那麼好，真的會記得。」路過民眾也常向他比讚、鼓勵，也讓他有「再努力一下」的力氣。

建議部分路段改善安全

黃先生也指出，自行車環島在部分路段較不友善，蘇花公路有許多大卡車以及隧道，路窄易被逼車；台十七線、海岸公路等路段，汽車速度較快，自行車卻無空間閃躲，相當危險；部分海岸線增設的自行車道使用木棧板，經過時振動大、踩起來費力，若遇鉚釘腐蝕，路況更加不穩，因此偏好柏油路。

黃先生認為，自行車騎士還常出現「弱弱相殘」情況，騎競技單車的騎士速度快，常不顧一般騎士安全而搶道，市區內人車搶道、自行車闖紅燈更時有所聞。台灣對自行車的管理沒有那麼嚴謹，很多騎士的觀念及技術都在「碰運氣」，賭事故不會發生在自己身上；也有不少環島騎士沒準備好就上路，不只造成自身危險，也增加其他人困擾，待官方加強管理措施。

