為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    16條多元自行車道 活絡觀光產業鏈

    2025/11/24 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    「澎湖菊島線」是16條多元路線中唯一一條離島路線。（觀光署提供）

    「澎湖菊島線」是16條多元路線中唯一一條離島路線。（觀光署提供）

    自行車除用於通勤運具、環島自我挑戰，也可以是輕鬆歡樂的遊憩活動。交通部觀光署建置十六條多元自行車道，也舉辦台灣自行車旅遊節，推出十大品牌活動，吸引國內外旅客參與。

    觀光署搭配國家風景區及地方特色的自行車路線，建置十六條多元自行車道，分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型、離島型共六類型，並串聯十三個國家風景區、地方特色景點，帶動自行車旅遊風氣。

    此外，觀光署二〇一〇年起舉辦台灣自行車節，二〇二二年轉型「台灣自行車旅遊節」，推出十大品牌活動。「台灣自行車登山王KOM」是國際選手公認的挑戰路線，外籍選手早期占比約兩成，去年達五成六；「騎遇福爾摩沙九〇〇」以自行車環島為主題，吸引不少外籍客參與；日月潭自行車嘉年華、澎湖跳島一〇一、極點慢旅，也逐漸打開知名度。

    去年人次及產值成長逾2倍

    除了十大品牌活動，環法自行車挑戰賽去年首度引進台灣，吸引三千多名國內外好手響應，賽事在日月潭連辦三年，是觀光署與民間單位合作的里程碑。

    據統計，觀光署舉辦、補助的自行車活動，二〇二〇年約二．七七萬人次參與，創造約一．一七億元觀光產值；二〇二四年約八．九五萬人次、三．三八億元，人次及產值皆成長超過兩倍。

    觀光署長陳玉秀認為，自行車是深入在地的旅遊方式，可藉由自行車路網發展以文化為核心的觀光型態，形塑具文化厚度的自行車觀光產業鏈，全台五〇四個自行車補給站，超商佔一三六個，盼能協調、促成更多的超商合作夥伴，提供遊客旅遊服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播