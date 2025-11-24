16條多元自行車道 活絡觀光產業鏈

「澎湖菊島線」是16條多元路線中唯一一條離島路線。（觀光署提供）

自行車除用於通勤運具、環島自我挑戰，也可以是輕鬆歡樂的遊憩活動。交通部觀光署建置十六條多元自行車道，也舉辦台灣自行車旅遊節，推出十大品牌活動，吸引國內外旅客參與。

觀光署搭配國家風景區及地方特色的自行車路線，建置十六條多元自行車道，分成濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型、離島型共六類型，並串聯十三個國家風景區、地方特色景點，帶動自行車旅遊風氣。

此外，觀光署二〇一〇年起舉辦台灣自行車節，二〇二二年轉型「台灣自行車旅遊節」，推出十大品牌活動。「台灣自行車登山王KOM」是國際選手公認的挑戰路線，外籍選手早期占比約兩成，去年達五成六；「騎遇福爾摩沙九〇〇」以自行車環島為主題，吸引不少外籍客參與；日月潭自行車嘉年華、澎湖跳島一〇一、極點慢旅，也逐漸打開知名度。

去年人次及產值成長逾2倍

除了十大品牌活動，環法自行車挑戰賽去年首度引進台灣，吸引三千多名國內外好手響應，賽事在日月潭連辦三年，是觀光署與民間單位合作的里程碑。

據統計，觀光署舉辦、補助的自行車活動，二〇二〇年約二．七七萬人次參與，創造約一．一七億元觀光產值；二〇二四年約八．九五萬人次、三．三八億元，人次及產值皆成長超過兩倍。

觀光署長陳玉秀認為，自行車是深入在地的旅遊方式，可藉由自行車路網發展以文化為核心的觀光型態，形塑具文化厚度的自行車觀光產業鏈，全台五〇四個自行車補給站，超商佔一三六個，盼能協調、促成更多的超商合作夥伴，提供遊客旅遊服務。

