    首頁 > 生活

    學童做大漁旗 重現古內惟水族圖鑑

    2025/11/23 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    學生從製作大漁旗認識古內惟埤逐漸消失的水族生態。 （九如國小提供）

    學生從製作大漁旗認識古內惟埤逐漸消失的水族生態。 （九如國小提供）

    為讓學童認識在地文史，高雄市鼓山區九如國小與內惟藝術中心、山津塢團隊藝術家合作「古內惟傳奇藝術行動計畫」，以百年古內惟埤為題，透過傳統工藝，帶領學子重現百幅古內惟的水族生態圖鑑，並於明年四月在內惟藝術中心展出。

    九如國小這項課程強調深度體驗，由藝術家李怡志、陳依寧指導學童台灣幾乎消失的傳統「大漁旗」米糊防染製旗技術；文史工作者陳坤毅則透過歷史圖片，為學弟妹們講述屬於內惟埤的水文記憶與變遷，像是因當地城市開發而逐漸消失的大頭鰱、鯽魚、鱸鰻等魚蝦貝類。

    學生以原生物種為靈感繪圖和製作大漁旗，重現古內惟水族生態圖鑑。參與的五年級同學廖栩寰創作了內惟埤消失的烏龜，他說，剛好家裡也養了烏龜，便與此結合呈現在大漁旗的作品上。

    九如國小校長林嘉文表示，這項計畫不僅是藝術教育，更是結合文史、生態與傳統工藝的跨領域學習；協助課堂指導的主任蕭尹婷說，課程從走讀柴山到山腳下的埤塘，學生們用心地描繪內惟埤塘「消失的生物」，更體會到傳統工藝與地方記憶的珍貴價值。

    學生從製作大漁旗認識古內惟埤逐漸消失的水族生態。 （九如國小提供）

    學生從製作大漁旗認識古內惟埤逐漸消失的水族生態。 （九如國小提供）

