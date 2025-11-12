鳳凰來襲》宜蘭暴雨釀災 蘇澳水淹一樓高

鳳凰颱風動態圖

兩天累積雨量逾千毫米 急撤五百多人

來勢洶洶的鳳凰颱風，雖暴風圈今晨觸陸，中心傍晚從高屏地區登陸，但過去兩天鳳凰的外圍環流及東北季風產生共伴效應，已為宜蘭帶來上千毫米的致災性豪雨，蘇澳、冬山、五結等多個鄉鎮道路積水成河流、農田變汪洋，蘇澳發生土石流，水深甚至高到一層樓高，怵目驚心，緊急撤離五百多人。

南方澳爆發土石流 蘇澳淹水宛如孤島

宜蘭南澳東澳嶺過去兩天累積雨量破一千毫米，冬山鄉、蘇澳鎮破八百毫米，三星、羅東超過六百毫米，滂沱雨勢帶來災害，南方澳漁村南興里華山七巷爆發土石流，泥流滾滾而下夾帶砂石湧入巷道，相當危險，幸人員均安。

請繼續往下閱讀...

昨天晚上雨勢加劇，蘇澳被大水圍困，宛如孤島，很多住家淹水嚴重。蘇澳中山路淹水至成人肩膀高度、蘭陽隧道淹水高度約一公尺，隧道成為河道，軍方緊急出動兩棲突擊車、橡皮艇協助撤離。

縣內各地也出現積淹水狀況，五結鄉利澤西路及大興路淹水超過廿公分，冬山鄉太和路成河流，堤防旁邊公園路排水溝溢水，民眾只能捲起褲管涉水而過。

宜蘭縣災害應變中心昨晚六點一級開設，緊急撤離五二一人，包括蘇澳永春里、永樂里一一一人，冬山南興村九人、大同鄉英士村二八六人、南澳碧候村一一五人。另公布土石流潛勢溪流紅色警戒廿二條、黃色警戒六十八條。

宜苗中彰雲嘉嘉南高屏澎及花蓮3鄉鎮 今停班課

罕見的十一月颱風鳳凰，雖不斷減輕強度，但可能帶來的雨量不容小覷，今天停班課縣市有宜蘭、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖。花蓮光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮也停班課。

宜縣消防局救難人員搭橡皮艇出勤，協助被大水圍困的居民撤離。（圖：蘇澳鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法