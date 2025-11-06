為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溫體豬解禁 農業部每週開會穩價

    2025/11/06 05:30 記者楊媛婷、羅欣貞、陳鳳麗、張聰秋、黃淑莉／綜合報導
    今起恢復活豬運輸、明天凌晨重啟拍賣屠宰，台中建國市場展開消毒防疫，準備開市。（記者蔡淑媛攝）

    今起恢復活豬運輸、明天凌晨重啟拍賣屠宰,台中建國市場展開消毒防疫,準備開市。(記者蔡淑媛攝)

    隨疫情清零，國內豬隻今日中午起恢復活體運送，七日凌晨恢復屠宰和拍賣，國人最慢八日就能吃到美味的國產溫體豬，不過市場預計將多出卅五萬到卅九萬頭豬。農業部長陳駿季呼籲，豬場落實生物防治，也將每週跟產業團體討論產銷，今日行政院會對外說明穩定市場完整方案。

    因應疫情的禁運禁宰令長達十五天，市場最多將增加卅九萬頭毛豬，為秩序出豬，農業部將和各養豬協會協調採登記出豬，一天屠宰拍賣數量不逾三萬頭，逾一二五公斤標準規格豬隻先送屠宰場，並由冷凍公會凍存等。

    有四十多年養豬經驗、神農獎得主蘇鵬昨天開心說，潛伏期如果讓豬隻移動就會亂了，政府這樣做是對的，期待犧牲有回報，不是每一次都可以這麼幸運。

    豬隻超重無法電宰 農民盼補貼

    「大隻的豬很會吃！」蘇鵬說，現在場裡大隻的都一百五十多公斤了，十五天沒出豬，一頭豬增約廿幾公斤，已不符市場規格，「以冷凍廠電宰來說，超過一百四十公斤的豬隻機器就無法操作，要人工屠宰，就會被扣錢」，針對大隻的豬，希望政府有補貼、幫忙農民。

    南投縣養三千頭豬的農民巫馬克，最擔心豬價因豬隻供應量大增而崩跌，建請中央能護盤十五天，即七日起豬價能在每公斤九十元，若低於該價格豬農損失就很慘重。

    養豬大縣雲林原本每日拍賣量為二千五百頭，雲林肉品市場總經理黃加安說，七日恢復拍賣量增加為二千七百頭；彰化肉品市場七日交易量將控制在二千四百頭左右。

    台灣畜牧協會理事長張勝明建議，應增加肉品市場開市日，可將原訂於九日的休市日改開市，只要額外增加十五天開市日，搭配冷凍肉商增加抓豬量並暫停進口國外豬肉，可有效紓解豬隻數量問題。

    另位在產業現場卅年的不具名專家表示，未來一週豬價是關鍵，豬隻是透過抽籤決定拍賣順序，抽籤應公平化，因順序會影響價格。

    陳駿季表示，考量屠宰量能與市場，確實無法讓所有延遲上市的毛豬短期全數進入市場，才會用登記出豬，每週都會和產業團體開供銷會議，控管每天拍賣頭數。

    此外，國人每天消化豬肉量有一定數值，現階段不增加開市日，已研擬抽籤機制等平衡產銷的措施，預計今天行政院會對外說明完整方案。

    南投縣豬農巫馬克飼養3000頭豬，他建請中央能護盤豬價15天，讓豬價穩定在每公斤90元。（巫馬克提供）

    南投縣豬農巫馬克飼養3000頭豬,他建請中央能護盤豬價15天,讓豬價穩定在每公斤90元。(巫馬克提供)

    國內豬隻今日中午起恢復活體運送，七日凌晨恢復屠宰和拍賣，市場豬肉攤商販售多日的冷凍豬肉，終於迎來「春天」。（記者廖耀東攝）

    國內豬隻今日中午起恢復活體運送，七日凌晨恢復屠宰和拍賣，市場豬肉攤商販售多日的冷凍豬肉，終於迎來「春天」。（記者廖耀東攝）

