    首頁 > 生活

    （嘉縣）溪口崙尾竹編沒落 蘆筍種出新活力

    2025/11/02 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    二〇二五崙尾文化節傳統獅隊表演。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣溪口鄉昨舉辦「二〇二五崙尾文化節」，崙禾社會企業偕同崙禾美地創生協會以「百年崙尾文化」，及在地農產蘆筍作為主題，結合「特色文化辦桌」、「社區走讀」、「崙尾開講」三大主軸貫穿，展現地方文化風貌與社區生命力。

    溪口鄉崙尾社區早年為竹編聚落，大多數居民以竹編為業，竹編技藝享譽全台，國內竹簍、竹菜籃等製品八成來自崙尾，隨著現代化及生活習慣改變，銷售量逐年減少，榮景不再，目前只剩一家工廠支撐傳統竹編產業。

    崙禾社會企業理事長陳梧桐表示，他國中畢業就出外打拚，五年前回到家鄉，發現引以為傲的竹編產業蕭條，傳統農作收入也有限，苦思如何重振故鄉經濟力，幾經思考，決定推廣種植高經濟的蘆筍來改善鄉親收入，一開始只有零星種植，這兩年面積大幅增加，產值也開始浮現，重現社區旺盛生命力。

    崙尾文化節主軸之一的「特色文化辦桌」，邀請弘光科技大學餐旅學院教授吳松濂、副教授王志榮帶領學生團隊，以崙尾特產蘆筍為食材，結合在地小農作物設計饗宴，讓民眾用餐時可以連結土地情感。

