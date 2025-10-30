為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國禁宰豬 澎湖養殖海鱺熱銷台灣

    2025/10/30 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    全國暫時禁宰豬，意外造成澎湖養殖海鱺熱銷全台。 （記者劉禹慶攝）

    台灣爆發非洲豬瘟，全國暫時禁宰豬，民眾也對食用豬肉安全心存疑慮，卻意外造成澎湖養殖海鱺熱銷，近日由澎湖龍門港海運至嘉義布袋港，出現大批養殖海鱺，讓養殖業者笑容滿面，因這場豬瘟改變國人飲食習慣。

    據了解，受到非洲豬瘟影響，許多民眾改吃澎湖海鱺魚，另外因台灣出現非洲豬瘟破口，近期海巡署也擴大臨檢，加強查緝從中國海運走私來台的肉品及魚類，減少中國養殖海鱺低價傾銷台灣市場，才會讓澎湖海鱺近期熱銷台灣，一時間突然成為搶手貨，讓養殖業者相當意外又驚喜，搶著出貨感覺異常忙碌。

    但部分養殖業者憂心忡忡表示，雖然海鱺銷售量大增，卻恐因此成為宵小覬覦目標，日前已經傳來西嶼池東海鱺養殖箱網遭竊，損失十餘萬元，目前批發價格尚維持平穩。

    由於澎湖海域天然純淨無污染，適合發展箱網養殖，海鱺本身擁有豐富的蛋白質、DHA、EPA，經由研究調製的飼料餵養後，澎湖養殖的海鱺還有潤口的油脂分布，吃起來爽脆又鮮甜，成為生魚片的新寵，更被老饕們譽為最強的生魚片，因此在非洲豬瘟警戒期間，成為豬肉的代用食品，廣受消費者喜愛。

