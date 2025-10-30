自由日日Shoot》非洲豬瘟病毒來源 基因定序週五出爐

立法院內政委員會29日邀請海洋委員會主任委員管碧玲（前）、海巡署長張忠龍（右後）、農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華（左二）、內政部警政署長張榮興（左一）等人，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。（記者廖振輝攝）

我國首例非洲豬瘟爆發，各界關注病毒來源為何，對此，農業部長陳駿季表示，目前疫調都還在進行中，不過台灣過往無案例，因此首例一定是從境外傳入，預計基因定序結果週五出爐。

台灣從無案例 首例一定是境外傳入

陳駿季昨日在立法院社福及衛環委員會進行專案報告指出，防檢署自二〇一八年起持續針對旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品採樣檢驗，截至本月廿三日共檢測九五一一件樣本，其中九九七件呈現病毒核酸陽性，陽性檢體主要來自中國、越南、泰國及馬來西亞等高風險國家。

農業部統計，今年截至上週，來自中國的樣本共一一二五件、檢出陽性一四七件；越南六十九件中有十三件陽性；泰國一六八件檢出七件陽性。陳駿季表示，這些樣本多為旅客入境後棄置的豬肉製品，顯示高風險國家肉品約有一成呈現陽性反應，因此防檢署要求來自疫區的旅客行李皆須經Ｘ光檢查，以防病毒入境。

陳駿季也坦言，基因定序比對須依賴各國公開的非洲豬瘟病毒序列，但中國未上傳相關資料，增加追查的難度。台灣防疫原則仍以「清零」為目標，基因定序則為完整資訊記錄。

海委會：海漂豬全清消 污染豬場機率低

針對疫情是否可能與馬祖海漂豬相關？海委會主委管碧玲昨也表示，自二〇一八年防疫以來，海巡署共處理一七九件岸際豬屍，其中廿件檢出非洲豬瘟陽性。

管碧玲強調，豬屍皆依標準作業流程全副武裝處理並清消，污染擴散至豬場的機率相當低。海巡署仍將持續以「每隻豬屍皆視為帶毒」的原則謹慎防疫。

