自由日日Shoot》梧棲豬場髒亂、人流管制鬆／專家示警：非洲豬瘟病毒恐移動傳播

台中爆發非洲豬瘟破口，梧棲養豬場管制鬆散連中央都看不下去，行政院政委陳時中昨指出，梧棲養豬場清消後仍驗出病毒陽性，代表清消沒有落實；中央非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍也直指，養豬場環境不佳加上人員管制差，恐成傳染媒介；台中市議員痛斥，疫情爆發第六天現場竟連封鎖線都沒拉，進出人員恐成「移動污染源」，連這種基本常識都要中央提醒，盧市府「擺爛」夠徹底。

議員批市府擺爛夠徹底

杜文珍昨出示梧棲養豬場髒亂照片，可見豬舍通道狹小髒亂，杜文珍指出，除環境骯髒不堪，養豬場人員管制不佳，有人進進出出，非洲豬瘟雖不會感染人類，但人類卻可能成為豬瘟病毒媒介，另外，非洲豬瘟會透過老鼠及小動物傳染，清消若做得不好也有隱憂，均要求改善。

屏科大獸醫系教授林昭男也示警，不能讓人流進出該養豬場，因環境一定充斥病毒，會黏著在鞋物，並進而傳播到其他地區，如中國就曾在公車站牌、菜市場等購物環境中多次檢出病毒，也指出所有曾進出該場者，鞋物都要徹底清潔消毒，「最好直接換一雙鞋。」

台中市議員黃守達指出，疫情爆發第六天現場連封鎖線都沒有拉，導致不相關人員出入徒增風險，市長盧秀燕宣稱要「再檢驗、再加嚴」，事實竟是連現場清消與管制都未能確實執行，還要指揮官再提醒，相當離譜荒唐。市議員林祈烽也痛批，未把關養豬場蒸煮廚餘責任，盧秀燕市長企圖推給中央「沒罰則」，但梧棲養豬場的現場管制鬆散，總不能再推給中央，連基本常識現場管制都做不到，若造成疫情擴散，盧市府難辭其咎。

盧秀燕昨說「次長（杜文珍）指示了，消毒要做得更好」，要求市府團隊請示檢察官，養豬場內清潔移動可到什麼程度；但台中地檢署昨天說，台中市府是否可進入豬場清消，由行政機關依權責處理。

中檢約談豬農等4人

此外，台中地檢署為查明有無違反「動物傳染病防治條例」、刑法偽造文書等情事，昨約談陳姓豬農父子、動保處賴姓技佐與該養豬場特約紀姓獸醫師，四人訊後全數請回，檢方並查扣賴、紀二人手機進行手機鑑識採證及勘驗，以釐清案情，至於曾電話指導豬農用藥王姓獸醫佐，目前人在國外，檢方將待其返台後再行約談。

非洲豬瘟疫調獸醫部分 台中農業局一再改口

