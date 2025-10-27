為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八月至今中國電商郵包逾15萬件 搬到心驚／非洲豬瘟破口?! 防檢署：收件者蓄意違規 最重罰百萬

    2025/10/27 05:30 記者謝君臨、黃旭磊、歐素美、吳柏軒／綜合報導
    行政院長卓榮泰（中）昨天宣布，全國豬隻禁運措施延長十天。（記者黃旭磊攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟震驚全國，而中華郵政自八月起，承接大量拼多多、淘寶貨品至台中、高雄港的配送業務，共有上百貨櫃、逾十五萬件，郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，可能成為非洲豬瘟防疫破口。

    小包衝關躲防疫防線 猶如生化武器

    民進黨立委吳思瑤指出，八月起，台中郵局進口約五十個貨櫃、六萬多件，高雄郵局進口約六十個貨櫃、九萬多件。這些電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，猶如「生化武器」危及台灣肉品市場及經濟安全。行政部門應快速補破網，研議如何嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，並強化海關查驗。

    針對民眾憂小包肉品衝關物流可能成為防疫隱憂，農業部要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，不過，「海關緝私條例」及「動物傳染病防治條例」並未針對境外電商有明文規定，郵局知情人士表示，中國電商淘寶仍買得到中國香腸等產品，且直送台灣。

    淘寶台灣站：依規實施三重防護

    中華郵政解釋貨櫃進口包裹處理流程，先經海關以X光檢查通關，發現內容物有疑似動植物，通知防檢署人員前往檢驗，另會不定期派檢疫犬查驗，貨櫃完成清關後，再轉以國內包裹方式投遞。

    淘寶台灣站強調，將依循台灣法規，針對所有肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施，全力杜絕消費者在淘寶台灣站購買到違法肉類製品。

    卓揆：入境高峰 海關人員全部上線

    行政院長卓榮泰昨天在中央變應記者會強調，希望業者自律，並請財政部關務署在這段時間內，尤其是旅客高峰時候，海關人員全部上線，任何可疑物品絕不放過，同時加強抽檢，無論是郵局包裹或快遞包裹；如果這個方式仍有很多不法行為發生，會考慮下一階段處理措施。

    農業部防檢署長杜麗華表示，針對海外輸入包裹夾藏豬肉，相關單位一定攔截；防檢署主任秘書陳子偉也重申，蓄意違規收件民眾，例如訂購香腸但包裝寫衣服，藉此規避申報義務，將依「動物傳染病防治條例」向收件者開罰，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

