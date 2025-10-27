抗非洲豬瘟 卓揆宣布 禁運禁宰延長10天 全國5441養豬場 首輪監測都過關

行政院長卓榮泰昨天宣佈，全國豬隻禁運、禁宰措施將延長十天。（記者黃旭磊攝）

防疫作戰五天為週期 滾動檢討

台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟全台恐慌，農業部昨公布對全國五四四一個養豬場查訪及病死豬檢測等檢測皆呈陰性，但考量非洲豬瘟有潛伏期，行政院長卓榮泰昨天宣佈，將延長禁運、禁宰措施十天。

十月廿二日爆發非洲豬瘟疫情，當天中午十二時起，中央頒佈全國豬隻禁止移動和屠宰令為期五天，卓榮泰強調，除梧棲案例場，暫未發現疫情擴散跡象，不過，海上發現漂流死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量豬瘟疫情有潛伏期，根據專家會議建議，延長禁運、禁宰措施十天。

請繼續往下閱讀...

豬農金融支持 完整方案今提出

卓榮泰表示，未來將以五天為週期，滾動式檢討防疫作戰計畫；禁運期間，請豬農、產業、市場及國人合作。

對於被這一波疫情重創的豬農，農業部長陳駿季表示，包括廚餘養豬場轉用飼料的補貼、清運補助及對於豬農的金融支持，例如無息貸款等，今天會提出完整方案。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉建議，可延長貸款年限、取消利息等，降低豬農經濟壓力。另外，開市後恐有不少豬隻湧入肉品市場拍賣，農業部須出面協調，祭出保價收購機制，避免各地拍賣市場價格落差大，穩住供需市場。

為降低台中公有市場一九三席豬肉攤商營運負擔，台中市長盧秀燕昨宣布自廿二日公告日起至恢復屠宰作業前，攤商按無出攤營業的天數免收攤（鋪）位使用費。

至於非洲豬瘟對我國豬肉產值的影響？陳駿季說，我國豬肉出口僅佔年生產量的〇·三％，對產值影響非常小。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法