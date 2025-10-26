高鐵延伸屏東採「高雄案」造價逾2000億 財務難回收》高市台鐵攜手 高雄車站精華區公辦都更

台鐵高雄車站周邊有十個區塊將採公辦都更開發案，雖以台鐵公司的土地居多，但高雄市政府積極主張主辦。（鐵道局提供）

去年底行政院拍板高鐵延伸屏東案採「高雄案」，軌道經高雄車站轉向屏東，是所有方案中最昂貴、未來造價恐超過二千億元。交通部鐵道局、高雄市政府和台鐵公司達成協議，決定將高雄車站周邊十處公有土地交由高市府進行公辦都更，增加經濟效益，彌補高昂的高鐵造價。

高鐵延伸屏東案本採「左營分岔」方案，但考量工程技術不確定性、行車安全等問題，最後選擇運量、區域發展和旅客便利性最佳的「高雄案」，但它同時也是造價最昂貴的方案，評估年限內財務恐無法回收，需靠周邊開發和經濟發展帶動效益。

總面積4.9萬平方公尺 後年完成環評

交通部鐵道局、高雄市政府和台鐵公司在九月完成協議，未來高雄車站周邊公有土地的公辦都更案交由高雄市政府主辦。土地區塊共十處、總面積達四萬九二五九‧八七平方公尺，產權多數屬於台鐵。

市府與台鐵公司及鐵道局成立三方工作平台，每季開會，鐵道局主秘陳慧君證實，經高市副市長林欽榮、台鐵公司總經理馮輝昇和鐵道局共同討論，達成的「大都更平台」協議，拚後年完成環評、二〇二八年完成綜合規畫。

首階車車專四」、「車專五」都更 拚引資60億

林欽榮表示，第一階段是與台鐵合作「車專四」、「車專五」公辦都更案。「車專四」、「車專五」及「商四」總面積約一九三三坪的車站專用區，位於高雄車站前第一環的黃金地段，高市府已公告公辦都更，引進民間資金逾六十億元。

另外車站附近雄中的西側土地，台鐵準備以地上權自行招商；市府則傾向車站往東到民族社區一帶的B3、B4、B5等區塊，一起合作公辦都更。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，將針對台鐵的土地，和高雄市政府討論公辦都更進行方式。

至於屏東縣部分，陳慧君表示，屏東縣政府已訂「高鐵屏東特定區都市計畫」，未來在高鐵、台鐵交會的轉運樞紐外，計畫區內還有經濟部的屏東科技產業園區擴區案、國科會籌設的屏東科學園區，以及屏東國際棒球場，擴大高鐵延伸屏東效益。

高鐵延伸屏東暫定二〇三九年通車。陳慧君表示，高雄車站周邊的「大都更案」和屏東車站周邊的「特定區都市計畫案」一定會在通車前完成，不會像其它車站「通車了才準備開發」。

高鐵延伸屏東案高雄方案路線示意圖（資料提供：鐵道局，圖：記者吳亮儀攝）

