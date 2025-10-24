卓揆：120小時作戰 戰役縮小在台中／台中梧棲非洲豬瘟案場賣出28頭豬 高雄、桃園、新北攔截925公斤

行政院長卓榮泰（中）昨視導「非洲豬瘟前進應變所」，宣示展開一二〇小時的作戰計劃，與台中市長盧秀燕（右）交換意見。（記者廖耀東攝）

台中市梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，事發後該豬場曾售出廿八頭豬，行政院長卓榮泰昨在台中的「非洲豬瘟前進應變所」宣布，會加強疫調、溯源、廚餘去化等六項工作，重申「中央與地方政府保證所有斃死豬不會流到市場」，民眾不用擔心。

台中地檢署前天剪報分案偵辦，民生專組洪國朝主任檢察官昨前往台中市動保處調取資料，並以證人身分訊問梧棲豬場陳姓豬農及兒子，兩人訊畢請回。

民進黨立委蔡易餘、陳亭妃昨質疑案場可能隱匿疫情，農業部長陳駿季回應仍待詳細疫調。

全面疫調、溯源 其他豬場無異常

「非洲豬瘟前進應變所」由農業部次長杜文珍任指揮官，政務委員陳時中擔任督導。卓揆強調，防疫是一場戰役，要在五天、一二〇個小時黃金作戰時間，「把戰役縮小在台中，不要擴大成台灣整個戰場。」

針對非洲豬瘟已展開全面疫調、溯源及清查，除梧棲該豬場，台中與其他豬場未再發生異常；該豬場在發病後的十月十三日曾售出廿八頭豬至大安肉品市場，中市衛生局長曾梓展指出，有廿三頭賣至台中的個人及公司戶，已全數販售給散客；其他有四頭流向彰化，一頭賣到嘉義縣。

流向彰化的四頭豬當中，有一頭退回台中，另外三頭流到縣內肉品加工廠切成生肉，被零售商買走流向全台各地，包含新北、桃園、台中、雲林、台南、高雄等六個縣市。

高雄衛生局昨晚攔截到未流入市面的非洲豬瘟豬場肉品，確認卅件共三百公斤還在貨車上。桃園衛生局昨在桃市某食品廠發現四〇五公斤仍存放冷凍庫中的非洲豬瘟豬場肉品，全數未使用。新北市衛生局也查獲問題豬肉，約六八八公斤、其中二二〇公斤未售出，已要求業者停止販售。

嘉義縣六腳鄉一肉品加工業者進貨一頭梧棲養豬場種豬，昨嘉縣衛生局追查得知，已全數屠宰售出。

卓榮泰要求，各縣市政府確實通報所有數據，以利中央做出正確判斷，所有養豬業也配合釐清，追溯正確歷程、找出源頭，是未來追究責任的依據。

台中市長盧秀燕昨也出席前進應變所，她強調全力守護食安及養豬業，立委何欣純要求市府應透明清楚公開防疫訊息，因為國人對非洲豬瘟很恐慌。

世衛容許徹底蒸煮廚餘可餵豬

梧棲染疫養豬場採廚餘餵豬，被視為可能破口，農業部次長胡忠一表示，世界動物衛生組織容許在徹底蒸煮情況下飼養豬隻，美、日、韓、歐盟也在使用，因傳染來源還在確認中，目前未考慮全面禁止。

台中梧棲養豬場本月13日販售屠宰的豬肉流向桃園市食品廠，桃市衛生局攔截405公斤。 （桃園衛生局提供）

