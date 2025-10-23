防檢署1月疾呼勿刪宣導預算 藍白照砍6成

台中市梧棲一家養豬場檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，桃園機場動植物檢疫站持續針對非洲豬瘟加強檢疫，並針對旅客進行宣導。 （記者劉信德攝）

防疫非洲豬瘟七年，卻因台中市梧棲一家養豬場檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應破功，各界抨擊台中市政府防疫不力，更挖出今年一月，農業部防檢署曾苦求立法院國民黨、民眾黨不要刪掉非洲豬瘟防疫宣導預算，卻仍被狂砍六成，如今台中市成為我國非洲豬瘟防疫破口。

國民黨和民眾黨今年初瘋狂濫砍各部會預算，其中隸屬農業部防檢署對包含非洲豬瘟在內的各類豬瘟政策宣導預算，一度遭全數刪減，防檢署不斷懇請強調，今年我國可望成為「非洲豬瘟」、「口蹄疫」、「傳統豬瘟」三大豬病非疫國的關鍵時刻，非常需要關注和支持。

防檢署當時指出，預算刪減影響防檢疫宣導，該預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病的防檢疫政策，若全數刪減將影響檢疫政策的訊息傳播，可能增加出入境旅客及網路購物管道的檢疫違規案件。

另外，風險增加會威脅農業安全，預算刪減將提高非洲豬瘟等境外疫病蟲害入侵我國農業生態系的風險，對農業生產及民生所需構成威脅。最後則是宣導不足將影響農業政策訊息傳播資源，可能使農民錯失防治黃金時間，最終損害農民權益。

防檢署當時希望國會慎重考量民眾獲取防檢疫政策資訊的需求，恢復合理預算編列確保相關政策順利推行，但最後這筆預算仍被國民黨和民眾黨狂砍六成。

而今，台中市成為我國非洲豬瘟防疫破口，農業部疫調還沒出爐，台中出身的國民黨立委楊瓊瓔以立院經濟委員會召委權限，昨緊急更改議程，要求農業部、財政部關務署今到立院說明。

關務署書面報告提出四大策進作為，包括：與防檢署合作嚴查中港澳高風險航班旅客；深化情資交流與風險管理，強化人工開箱查驗；優化科技查緝工具；以及提升專業培訓。

