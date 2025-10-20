公館設可變車道 違規最高罰1800元

羅斯福路四段（公館）往景美、新店方向內側第3車道，已改成「可變車道」。（記者董冠怡攝）

台北市羅斯福路四段（公館）往景美、新店方向內側第三車道，十八日起改成「可變車道」，每天早上七點至九點為左轉專用，協助紓解左轉基隆路的車流，其餘時段提供直行使用，未依標誌、標線、號誌指示行駛可處六百元至一千八百元罰鍰；交工處表示，可變車道實施初期仍先以勸導為主，並於銘傳國小行人天橋至羅斯福路、基隆路口沿線掛設多道牌面提醒。

往景美、新店方向內側第三車道

可變車道十八日上路，當天早上觀察，時有部分駕駛不熟悉車道布設，而在左轉專用時段直行，或於直行專用時段左轉，擔心會否因違反「道路交通管理處罰條例」第四十八條，即駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示行駛，處六百元以上、一千八百元以下罰鍰。

交工處交通規劃科長李薇婷強調，實施初期會先以勸導為主，以及加強宣導，已在銘傳國小行人天橋和羅斯福路四段一三六巷口，掛設車道預告標誌，並於天橋至羅斯福路、基隆路口沿線中央分隔島，掛設多面第三車道管制措施提醒標誌。

今天（廿日）是新政策實施後的第一個上班日，實際狀況仍待觀察。

