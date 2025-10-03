超人發威 受災戶復原進度逾8成

來自西部的業者支援小山貓，進入民宅鏟土。（記者花孟璟攝）

賑災基金已撥１億用於死亡、失蹤、清理家園

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，已釀十八死、六失聯、一五七人傷，一千六百多戶遭淤泥入侵，家具、電器及桌椅淹水後無法使用，行政院政務委員陳金德七日將率團隊進駐災區，規劃受災戶屋損等慰助方案及申請。「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已撥款逾一億元，用於死亡、失蹤賑助及清理家園等。

請繼續往下閱讀...

資源不重疊 季連成：電器、家具發放災民

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，災後十天，災民住家垃圾與淤泥清除總復原執行率已達八十八．一四％，其中北富村最高九十五％、大安村有八十％，會持續努力。

季連成指出，政院工作團隊進到災區後，將以一週時間了解災民需求，說明屋損補助、慰助辦法及申請等規劃。中央也會整合縣府所獲贈物資，採取公平、公正方式，讓電器用品等家具，平均發放到災民手中，資源不會重疊，機制辦法規畫完成後會對外公布。

堰塞湖專案已募得7.8億 3類別使用

而賑災基金會「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」截至十月一日累計捐款金額達到七．八億元，將以「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別辦理相關賑助，家園清理支持方案也追加至每戶五萬元。

截至十月二日，已撥款一億〇六二五萬元，賑助死亡、失蹤及家園清理支持方案等，專案賑助則以中期安置、長期復原重建為主要工作項目，持續依災情狀況規劃調整。

昨日堰塞湖蓄水量為五百八十萬噸，是原來量體六．四％，壩體內的水流持續從溢流口穩定流出，考量下游土砂淤積嚴重，維持紅色警戒。

空勤總隊直升機昨至湖區安裝水下地形水深探測器，技術團隊評估，若降雨量一百毫米時將發生局部溢淹，溢流口下游沖刷可能使邊坡崩塌，有再次阻塞河道風險，已納入海嘯警報機制。

馬太鞍溪河道昨怪手陸續進場支援，持續施作光復一號及光復二號堤防土堤，河道持續浚深與培厚擋水堤，第一階段土堤工程受損二八六〇公尺，已完成一九〇〇公尺。

啟德重機怪手 續挖砂石場失聯闆娘

花蓮縣消防局及國軍仍在花蓮溪沿岸搜尋，其中位於佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位怪手，跟怪手志工持續挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯者。

民眾在住家二樓拍下國軍進入房屋及庭院幫忙清理家園，讓族人感謝「感受到國家就在我們身邊」。（張姓民眾提供）

光復鄉原民部落族人，昨日現身火車站月台向「鏟子超人」鞠躬道謝。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法