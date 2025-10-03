為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流》25億助災民 政院一站式平台發放

    2025/10/03 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，已釀18死、6失聯、157人傷。（記者王錦義攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，已釀18死、6失聯、157人傷。（記者王錦義攝）

    罹難、失聯者慰問金100萬元 重傷25萬元 從速、從簡認定

    花蓮堰塞湖潰流釀嚴重災情，行政院昨公布八大類廿五項、廿五億元的慰助方案，包括災民、原住民、農民、企業補助措施，含括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等，同時七日將在災區成立「一站式服務平台」，直接受理民眾申請。

    9月、10月 水電費全免收

    行政院長卓榮泰指出，災害罹難者及重傷者將分別予以一百萬元及廿五萬元慰問金，並持續全力搜尋失蹤者。此外，災後復原家園慰助金每戶發放十萬元，淤泥垃圾清理補助五萬元，及九月、十月水電費全免收，由台電與台水公司主動吸收。

    另一方面，規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，以及對商家、企業等協助方案。衛福部提供無卡就醫、領藥、機動性送藥行動，以及全面實施三個月免部分負擔、六個月免健保費。

    此外，車輛受損報廢登記補助，以車籍所在地花蓮縣光復鄉的七個重災區村落為原則，以汽車（含大型重機）每台五萬元、機車每台一萬元所需經費約一億元。

    具原民身份 急難扶助加碼

    受災原住民的急難扶助部分，只要具有原民身份者死亡及失蹤加發十萬元，輕重傷者一萬元至五萬元不等，生活困頓戶每戶一萬元。

    受災農民的救助與輔導方面，提供農業天然災害現金救助及低利貸款；政府負擔災害受災的農民健康保險六個月保險費；農田流失每公頃最高發給十萬元，埋沒每公頃最高發給五萬元。

    在業者協處措施方面，補助受災中小事業災害復工貸款，時間最長一年，利率最高二．二二％，每家最高五十萬元，原有貸款利息減免，每家最高四十萬元；商家援助及設備汰換補助，招牌、鐵捲門等器具毀損，每案一萬元；商家設備汰換補助購置金額五十％，每案最多五萬元；製造業機器設備修復、調校及生產場域設施（如鐵捲門、屋頂）修繕等，每家廿萬元。

    農會、郵局 提供金融簡便協助

    卓揆說，為讓政府針對居民、原住民、農民及產業等各項補助迅速到位，行政院政委陳金德七日將率領相關部會，赴災區成立「一站式服務平台」，提供救助措施各項說明、諮詢及直接受理民眾申請，農會、郵局也提供各項在金融簡便上的協助。各部會將以「從速、從簡」原則認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

    馬太鞍溪堰塞湖災害慰助補助方案

    馬太鞍溪堰塞湖災害慰助補助方案

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播