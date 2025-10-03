堰塞湖潰流》25億助災民 政院一站式平台發放

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，已釀18死、6失聯、157人傷。（記者王錦義攝）

罹難、失聯者慰問金100萬元 重傷25萬元 從速、從簡認定

花蓮堰塞湖潰流釀嚴重災情，行政院昨公布八大類廿五項、廿五億元的慰助方案，包括災民、原住民、農民、企業補助措施，含括家園慰助金、水電及租金減免、車輛報廢補助、農田流失補助、復工貸款補助等，同時七日將在災區成立「一站式服務平台」，直接受理民眾申請。

9月、10月 水電費全免收

行政院長卓榮泰指出，災害罹難者及重傷者將分別予以一百萬元及廿五萬元慰問金，並持續全力搜尋失蹤者。此外，災後復原家園慰助金每戶發放十萬元，淤泥垃圾清理補助五萬元，及九月、十月水電費全免收，由台電與台水公司主動吸收。

另一方面，規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，以及對商家、企業等協助方案。衛福部提供無卡就醫、領藥、機動性送藥行動，以及全面實施三個月免部分負擔、六個月免健保費。

此外，車輛受損報廢登記補助，以車籍所在地花蓮縣光復鄉的七個重災區村落為原則，以汽車（含大型重機）每台五萬元、機車每台一萬元所需經費約一億元。

具原民身份 急難扶助加碼

受災原住民的急難扶助部分，只要具有原民身份者死亡及失蹤加發十萬元，輕重傷者一萬元至五萬元不等，生活困頓戶每戶一萬元。

受災農民的救助與輔導方面，提供農業天然災害現金救助及低利貸款；政府負擔災害受災的農民健康保險六個月保險費；農田流失每公頃最高發給十萬元，埋沒每公頃最高發給五萬元。

在業者協處措施方面，補助受災中小事業災害復工貸款，時間最長一年，利率最高二．二二％，每家最高五十萬元，原有貸款利息減免，每家最高四十萬元；商家援助及設備汰換補助，招牌、鐵捲門等器具毀損，每案一萬元；商家設備汰換補助購置金額五十％，每案最多五萬元；製造業機器設備修復、調校及生產場域設施（如鐵捲門、屋頂）修繕等，每家廿萬元。

農會、郵局 提供金融簡便協助

卓揆說，為讓政府針對居民、原住民、農民及產業等各項補助迅速到位，行政院政委陳金德七日將率領相關部會，赴災區成立「一站式服務平台」，提供救助措施各項說明、諮詢及直接受理民眾申請，農會、郵局也提供各項在金融簡便上的協助。各部會將以「從速、從簡」原則認定發放各項救助金，有效回應受災民眾的急迫需要。

馬太鞍溪堰塞湖災害慰助補助方案

