    首頁　>　生活

    農廢變工藝 大蒜膜變永生花媒材

    大蒜膜經加工創作後，轉化為美感、永續兼具的永生花。（記者李文德攝）

    大蒜膜經加工創作後，轉化為美感、永續兼具的永生花。（記者李文德攝）

    2025/09/24 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕國立虎尾科技大學永續發展暨社會責任處，去年底將大蒜膜為創作媒材，轉化為美感、永續兼具的永生花，取名為「不蒜花」，今年起深入社區免費教學，迄今已有近五十名社區媽媽學習技藝。永續處表示，盼不蒜花能帶來社區新商機，帶動地方創生及社區經濟。

    永續處在地關懷學習組長陳鳳雀說，多年來透過各種農業廢棄物轉變為工藝創作品，蒜膜易碎且難以回收，但卻有特殊的紋路和透光，尤其蒜頭外形其實就像朵花，只要稍加剪裁或噴些酒精消毒加工後，就可成為永生花最佳媒材。

    陳鳳雀指出，用蒜膜製作的永生花取諧音梗，命名為「不蒜花」，除了教導學校教職員、學生外，今年四月起更深入口湖水井社區等地區，免費教導近五十名社區媽媽、新住民媽媽如何做製作永生花，原有不少人遲疑，但完成後紛紛讚嘆，想不到農業廢棄物升級再造為高質感藝品，重新連結土地情感與生活美學。

    永續處表示，一朵永生花平均製作約半小時，且不易遭蟲蛀，加上玻璃球與線燈就可以展現亮眼的花藝作品，未來不排除與各大餐廳合作取得蒜膜，把花藝作品回送做擺飾或販售，既可增加社區媽媽們財源，也可促進循環經濟。

