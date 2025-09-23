今明部分班機取消或延後 高鐵正常營運

交通部長陳世凱（左二）昨在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作。（記者王錦義攝）

2025/09/23 05:30

〔記者吳柏軒、蔡昀容、王錦義／綜合報導〕強颱樺加沙昨起影響台灣到今日，其三百多公里暴風圈僅邊緣稍微觸及南端陸地，但強風讓交通大亂，交通部民航局昨統計至傍晚六點，國內線已取消一四六架次，國際暨兩岸航線則取消十六架次。海上航班也取消八十八航次，今日預計再取消上百航次，但高鐵今日全線正常。

今明取消或延後飛機：虎航卅一架次、星宇四十四架次。華航及華信今日桃園出發與抵達航班延後或取消，後天桃園及高雄往返香港航班取消。長榮、立榮今明兩天往返香港、澳門全數取消，今日往深圳、新加坡、曼谷、洛杉磯、舊金山等航班也取消。

今日國內航班情況，華信的本島至金門、南竿、台東航班上午取消，立榮的嘉義︱金門、松山︱花蓮航班取消，但兩家皆視午後情況恢復。

船運今取消上百航次

海上船班也大受影響，昨共有十三航線、八十八次停航。預估今日將有十二航線、一一〇航次停航。

高鐵公司則宣布今日全線正常營運，歡迎旅客多加利用。

公路方面，公路局截至昨晚八點，已預警性封閉十七處路段，集中在台東、屏東、花蓮、高雄山區。

花蓮蘇花路廊從〇四〇三地震後因土質鬆軟，崇德路段經常因豪雨致鐵公路遭土石流淹沒中斷，交通部長陳世凱昨到蘇花公路關心震後鐵、公路復建狀況，強調將以短中長期措施、跨機關合作修復，強化崇德段鐵公路抗災能力，除達到安全通行及順暢外，就算中斷也能很快恢復，並已制定「花東鐵公路中斷三小時應變SOP」，確保必要時可迅速啟動海運、空運及替代運輸。

受颱風影響，今日前往日本、港澳、東南亞航班，多有取消或異動。（記者朱沛雄攝）

澎湖機場昨天下午班次因颱風取消，昨早湧入旅客搶候補機位。 （記者劉禹慶攝）

