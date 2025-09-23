「樺加沙」直奔南海 東西部影響兩樣情／7級風暴風半徑達320公里 花東屏須戒備環流與地形交互作用強降雨

總統賴清德昨與行政院長卓榮泰坐鎮中央災害應變中心，聽取各縣市首長就樺加沙颱風防災準備情況。（記者田裕華攝）

2025/09/23 05:30

〔記者林志怡、游太郎、陳文嬋、陳彥廷／綜合報導〕強颱樺加沙於昨日晚間達到巔峰強度，近中心最大風速達每秒五十八公尺，七級風暴風半徑達三二〇公里，今日將通過巴士海峽。氣象專家指出，樺加沙目前雖是今年的「風王」，但在歷史上曾襲台的颱風中並非最強或最大，不過影響期間台灣東西部會呈現「一個颱風兩樣情」的狀態，今日花東及屏東地區要嚴加戒備環流與地形交互作用帶來的強降雨。

回顧過去曾侵台颱風，前一個在警報期間達到相同近中心最大風速的是二〇二一年的強颱璨樹，具有相同七級風暴風半徑的則是二〇二四年的強颱康芮，另二〇一八年的強颱康芮則是七級風暴風半徑相同，但近中心最大風速達到每秒六十公尺。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，樺加沙的生成環境適合，且海溫偏高，因此短時間內就從低壓發展為強颱，是今年目前為止的「颱風之王」，不過回顧過去在西北太平洋活動的颱風，樺加沙的七級風暴風圈半徑不是最大，近中心最大風速也不是強度最強的。

路徑明確移動快 風險可預期

賈新興指出，樺加沙颱風生成以來，預報路徑變動不大，且導引氣流明確、移動速度偏快，大致維持西轉西北方向通過巴士海峽進入南海的趨勢，風險相對可預期，加上路徑偏南，七級風暴風圈僅稍微掃過台灣南端陸地，所以對台灣的衝擊應不如今年八月襲台的中颱楊柳，以及登陸後重創中南部的中颱丹娜絲。

賈新興提醒，樺加沙影響期間台灣東西部會呈現「一個颱風兩樣情」的狀態，主要降雨熱區在東半部與屏東地區，民眾今日務必嚴加防範，西半部雖也有風雨發生，但影響相對有限。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也認為，樺加沙路徑並不特殊，且不確定性不大，強度也在預估之中，颱風中心也很幸運的距離台灣有一段距離，今日東半部、屏東地區務必注意颱風環流與地形交互作用帶來的強降雨。

花蓮3鄉鎮撤離近7000人

因應強颱樺加沙襲台，中央災害應變中心表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖目前壩頂可能於廿四日溢流，昨上午開始撤離光復、萬榮、鳳林三鄉鎮共十二村逾一八〇〇保全戶，人數上看七千人，縣府統計至昨晚十八時已有一八三七戶、六八四三人配合暫離家園，前往避難收容所安置或依親。

此外，高雄市昨也納入陸警範圍，山區預估累積雨量上看六百毫米，自主預防性撤離一八三五人；屏東霧臺及滿州鄉則撤離四五九人。

花蓮縣鳳林鎮昨天早上開始撤離居民。（鳳林鎮公所提供）

