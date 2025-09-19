師鐸獎》王致遠怪病截肢 罕見經歷陪伴學生

2025/09/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕中山大學企業管理學系副教授王致遠四十五歲時，突然罹患非典型感染怪病，引發敗血症，造成四肢壞死截肢，是台灣首位接受雙手異體移植者。他接受也克服了人生中的重大打擊，用罕見的生命經歷陪伴學生，昨日獲總統賴清德頒發師鐸獎殊榮。

王致遠表示，罹病改變他的生命和教學觀念，過往會比較嚴格要求學生，現在可以更同理學生；他曾陪伴一名二度在退學邊緣的學生走出人生低谷，在學生罹患大腸癌病逝前，一直給予鼓勵和陪伴。

請繼續往下閱讀...

王致遠也為大學生抱屈，認為畢業學分太多，加上交換和實習，學生為準時畢業，不得不修一些「涼課」，造成「沾醬油」式淺碟學習，浪費師生彼此時間。

倪同娟、黃乃文 跨域空服員、上班族當老師

桃園市會稽國中總務主任倪同娟及基隆市安樂高中老師黃乃文，都擁有跨域歷練才成為老師。倪同娟從政大中文系畢業後，曾當過空服員，也去美國教小孩學華語，後考上正式老師，一圓小學時就想當老師的夢想；黃乃文是清大輻射生物碩士，曾是上班族，回家鄉擔任老師，致力推動戶外教育，帶學生撿海廢、走讀基隆，讓基隆孩子與家鄉有深刻連結。

花蓮高商江曾為美 籲建立制度簡化行政工作

此外，花蓮高商總務主任江曾為美是花商第一個師鐸獎得主，很感謝當年她的實習輔導老師王秀英（台北士商退休老師）全心栽培，長期從事行政工作的她感嘆說，以前大家很願意從早做到晚，但是現在的老師需要更多個人時間，接手行政意願並不高，但她相信只要建立好制度，簡化行政，就能做好傳承工作。

江彥麟成立躲避球隊 畢業學生34歲仍回校打球

新北市樹林區三多國小註冊組長江彥麟在廿五年教學生涯中，有十七年擔任導師，他成立躲避球隊，放學後和假日都陪學生打球，學生即使已經大學畢業、出社會工作都會回到球隊，最大的球員學生已卅四歲，球員夫妻的小孩也成為他的學生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法