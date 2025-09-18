我欲讀台語學校 民團籲各縣市政府正視

台灣台語路協會代表18個台語親子共學團體昨聯合台北、新北、桃園市議員呼籲各縣市政府在財劃法通過之後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/18 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣第一間台語學校「北嶺國小」九月初開學，為台灣本土語言教育揭開新的一頁。台灣台語路協會代表台語親子共學團體於昨天聯合北北桃市議員，呼籲各縣市政府在財劃法通過後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。

盼彌補台語語言斷層

台灣台語路協會理事長董力玄表示，以台語為教育語言的學校，不該是少數孩子的特權，她指出，愛爾蘭、威爾斯、紐西蘭都有成立本土語言學校，毛利語沉浸式幼兒園更被視為語言復振的成功典範。

台灣台語路協會公關部部長薛翰駿解釋，各縣市如果要成立本土語言學校，已有法律依據，客語、原住民語等語言，除規定的課程時數外，也有其他縣市在其餘時間推行相關課程。

台北市教育局表示，北市有配合中央辦理閩南語沉浸式計畫，已從二○二四年的三校增加至今年的六校，公館國小也增設台語進階班。

台北市議員何孟樺說，語言是一種文化、生活方式，建立台語友善環境，是復振台語極重要工作，台語實驗小學不僅可提供沉浸式教學環境，也能作為教案開發、師資培育、師資進修基地。

