規模最大 「台灣設計展」雙十彰化登場

今年台灣設計展在彰化，昨天展前記者會上，地方與中央代表、策展團隊，手持展區象徵圖樣，宣布活動10月10日「彰化行」要開張營業了。（記者張聰秋攝）

2025/09/18 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕由經濟部主辦，委託台灣設計研究院執行的台灣設計展，今年已邁入第廿三屆，首次落腳於彰化縣，將從十月十日到廿六日在彰化縣四鄉鎮市展出。縣長王惠美與中央代表昨天在縣府舉辦展前記者會，宣告這場歷屆規模最大、參與最廣、設計最多元的盛會即將舉辦，邀請大家雙十連假起走進彰化縣，看展覽、聽表演、逛市集，感受設計融入日常之美。

這屆設計展以「彰化行」為核心，把彰化比喻成一間百年大企業，規劃十五個「分行」，分布在彰化、鹿港、田中、田尾四個鄉鎮市。

請繼續往下閱讀...

王惠美說，今年有三大特色，首先是規模最大，展館數量也最多，跨越四地三大展區，包括中興莊設置的「人人百貨」，打造青年創意基地；田中高鐵站旁新落成的彰化國際展覽中心，則是規劃「冠軍行」，展現完整的產業鏈實力；還有「圓夢行」，用互動體驗聚焦交通與建築等議題。

她說，再來是參與人數空前，超過七○○位設計師、一六四○家廠商齊聚，百工百業全員上場；最後則是響應最廣，全縣有六○○多家店家參與，翻轉外界對彰化無聊、單調的刻板印象，各分行各有看頭，「田尾行」聚焦花卉園藝，「文化行」展現國寶級工藝，「平安行」探索百年信仰，「天地味」細述在地飲食文化，「彰旅行」則推廣永續旅遊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法