為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中4校廁所老舊 2千萬經費改善

    2025/09/18 05:30

    〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕為了改善大安國小、文昌國小、德化國小及外埔國小校園廁所老舊，環境不佳，十七日立委蔡其昌與市議員施志昌共同向中央及市府爭取經費，中央已核定補助大約兩千萬經費，其中一千兩百萬由中央補助。

    施志昌表示，許多學校因校舍老舊，常出現管線破損、化糞管老化等問題，導致異味難除。文昌國小校長許慶昌則指出，一樓廁所為校園開放期間使用率最高的廁所，卻長期有漏水與異味困擾，此次經費到位，將大幅改善學生與民眾的使用品質。

    新社高中近年推廣射擊運動，射擊訓練場昨天舉辦啟用儀式，選手家長反映台體大只提供四個射擊專長名額，少於北市大與國體大，立法院副院長江啟臣承諾將向新任運動部長李洋反映，盼正視基層與家長心聲，並檢討招生制度。

    另外，昨天大肚區日晷公園啟用，規劃三D彩繪結合人影日晷，幼學童及民眾可依日期站在指定月份位置，利用自身影子作為晷針讀取時間，就在市長盧秀燕剪綵站定「九月」位置，太陽突露臉指著上午十點五十分，主持人稱「現主時」分秒不差，在場人士對古人智慧嘖嘖稱奇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播