台中4校廁所老舊 2千萬經費改善

2025/09/18 05:30

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕為了改善大安國小、文昌國小、德化國小及外埔國小校園廁所老舊，環境不佳，十七日立委蔡其昌與市議員施志昌共同向中央及市府爭取經費，中央已核定補助大約兩千萬經費，其中一千兩百萬由中央補助。

施志昌表示，許多學校因校舍老舊，常出現管線破損、化糞管老化等問題，導致異味難除。文昌國小校長許慶昌則指出，一樓廁所為校園開放期間使用率最高的廁所，卻長期有漏水與異味困擾，此次經費到位，將大幅改善學生與民眾的使用品質。

請繼續往下閱讀...

新社高中近年推廣射擊運動，射擊訓練場昨天舉辦啟用儀式，選手家長反映台體大只提供四個射擊專長名額，少於北市大與國體大，立法院副院長江啟臣承諾將向新任運動部長李洋反映，盼正視基層與家長心聲，並檢討招生制度。

另外，昨天大肚區日晷公園啟用，規劃三D彩繪結合人影日晷，幼學童及民眾可依日期站在指定月份位置，利用自身影子作為晷針讀取時間，就在市長盧秀燕剪綵站定「九月」位置，太陽突露臉指著上午十點五十分，主持人稱「現主時」分秒不差，在場人士對古人智慧嘖嘖稱奇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法