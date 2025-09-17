為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《台灣唯一》 亞洲十大街頭美食城市 台南入選

    《Time Out》報導點名台南特色小吃鱔魚意麵。（南市觀旅局提供）

    2025/09/17 05:30

    英國雜誌《Time Out》評比 完全符合平價、便利、多樣條件

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南入榜英國知名雜誌《Time Out》的「亞洲十大街頭美食城市」，國內唯一，台南市長黃偉哲昨天表示，這份殊榮將台南是「美食之都」的名號推向國際，也為觀光行銷增添強大助力。

    獲第6名 鞏固「美食之都」地位

    根據《Time Out》的評比，街頭美食城市的亮點在於「平價、便利、多樣」，在小巷或夜市都能輕易找到令人驚艷的風味，台南完全符合這三大條件。黃偉哲指出，台南以豐富多元的街頭小吃與獨特飲食文化榮獲第六名，展現台南深厚的美食底蘊，也再次鞏固台南「美食之都」的地位。

    黃偉哲強調，台南的街頭小吃不僅口味獨具特色，更於在地傳統與創新之間持續精進，就如同總鋪師，要不斷切磋、琢磨，才能讓台南的美食更進步、更吸引人。台南的街頭美食經典代表，包含鱔魚意麵、擔仔麵、牛肉湯、米糕與碗粿等，深受大家喜愛，都是國內、外遊客必訪景點。

    鱔魚意麵、牛肉湯等 深受歡迎

    夜市更是台南街頭美食的重要場域，其中花園夜市最具代表性，攤位林立、選擇多樣，已成為國內外旅客必訪景點。黃偉哲說，市府將持續推動美食與文化結合的活動，並加強夜市規劃、食安衛生與國際宣傳，讓更多人認識台南街頭小吃的魅力，吸引更多國內外旅客前來品味古都風情。

    《Time Out》亞洲十大街頭美食城市上榜名單中，包含馬來西亞檳城、越南河內、新加坡、印度孟買、泰國清邁…等，第六名為台南是台灣唯一入選，黃偉哲認為對在地美食的肯定更是無庸置疑。

    亞洲最佳旅行地 台南也獲列入

    台南的城市觀光，過去連續獲得多項國際媒體好評，例如二○二四年獲CNN評選為全球最值得造訪的二十四個地點之一；英國國家地理旅遊雜誌也將台南列入二○二四年全球卅個最酷景點榜單；今年也獲英國「Time Out」雜誌列入亞洲最佳旅行地。

