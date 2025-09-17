為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    （新北）交安入課程 三重碧華國中推單車考照

    新北市三重區碧華國中推出校園自行車考照制度，提升學生交通安全觀念。（教育局提供）

    2025/09/17 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕交通安全觀念要從小扎根，新北市教育局設計適合高中及國中小的在地化教案，其中三重區碧華國中推出「校園自行車考照」制度，帶領學生學習騎乘自行車的技巧，遵守交通法規、提升通學安全。

    教育局社會教育科科長夏治強昨在道安會報指出，過去各校自編或改編交通安全教材達二三四套，缺乏統一標準，教育部、交通部二○二三年編纂全國適用的交通安全教育五階段教材，新北市以此為基礎，請輔導團重新編寫教案，研發教學範例，供全市國中小教師選用，一到九年級每年級授課四小時，一一四學年度將完成高中階段教案。

    夏治強舉例說，低年級主題為「安全上學我注意」，由老師帶領走出校園，熟悉學校周遭的道路、交通號誌和危險環境。

    高年級為「交通安全起步走」，結合戶外教學體驗大眾運輸，學習乘車禮節，教材可依需求彈性調整，結合地區特色，像是平溪、貢寮有鐵道行經，透過教學體驗，帶領學生認識平交道、鐵路，把月台變成教室。

    此外，三重區碧華國中研發「自行車上路去─安全『感』」特色課程，教導學生騎乘自行車，了解自行車構造及簡易維修，在校園內設計單車考照地圖，設置標誌、標線，並推出校園自行車考照制度，幫助學生從日常生活建立交通安全習慣。

