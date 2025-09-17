屏東書院唯一商家 停業近半年

屏東書院的唯一店面。（記者葉永騫攝）

2025/09/17 05:30

審計室要求檢討管理 民政處研議降租金

〔記者葉永騫／屏東報導〕有二百年歷史的屏東書院（孔廟）園區內唯一商家停業近半年，屏東審計室認為管理上有問題，要求縣府要檢討，縣府民政處表示，到屏東書院參觀及休憩的人潮不少，也有青年學子在Ｋ書中心讀書，有一定商機，以前也有一家知名的甜點店進駐，今年四月遷出，原租金二萬五千元，民政處希望優先招租輕食、咖啡等類型的商家，租金可研議降低。

屏東審計室指出，縣府四年前花費一億餘元辦理屏東書院古蹟修復，規劃生態溪流步道區及Ｋ書中心，並且設有一家商家經營，但廠商卻因為經營有困難，提前終止契約，並認為相關的績效評估未提交，還有租賃自動體外心臟電擊去顫器等做法要求檢討。

有參觀及休憩人潮 也有K書中心

縣府民政處說明，Ｋ書中心旁的商家數年前租賃給一家知名的甜點店，由於屏東書院平時就有不少人到附近休憩散步，更有不少學子來Ｋ書，還有團體來參觀，因此人潮還算不少，商家平時的生意還算不錯，至於為何退租則是商家的考量，曾表明不想做那麼累，而退租近半年來，縣府也盡力招租，但因為場地不是很大，還要重新裝潢等，加上月租費二萬五千元被認租金高，因此縣府也正在調整，希望先招租咖啡、輕食等店家進駐，租金再研議降低，有興趣的都可以與民政處洽詢。

原租金2.5萬元 優先招租輕食、咖啡類型

附近的民眾則認為，屏東書院很適合開咖啡店，但是店面不夠大，設計也有一些問題，加上鄰近北區市場，購物本來就很方便，所以商家在這裡經營並不容易，認為租金可以降一些，再改善一下環境就會有商家願意進駐。

屏東書院唯一店面就在K書中心旁。（記者葉永騫攝）

