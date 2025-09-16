公共政策網路參與平台逾萬人附議／國高中延至10點上課 親師多反對、教部 11月14日前回應

近期有民眾提出「國高中學生上午10時上課、下午4人下課」的提案，提案人主張可藉此減少慢性睡眠剝奪造成的身心危害。（擷取自公共政策網路參與平台網頁）

2025/09/16 05:30

〔記者林曉雲、許麗娟、賴筱桐、黃淑莉、劉人瑋／綜合報導〕國高中多在早上七到七點半上學，下午四到六點放學，「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案延後至上午十點上課，下午四點放學，且全面移除非必要課程，以避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱及自傷自殺風險提升，至昨日有上萬人附議，但家長及老師普遍表示反對，家長團體和教師團體也持保留態度，教育部則表示將和地方政府共商於十一月十四日前回應。

提案人：改善睡眠、提升學習

提案人認為，縮短上課時間可有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，強調國高中生已有能力自行上下學，不必配合家長的上下班時間，下午四點放學則有更多時間可進行興趣探索、社交活動、健身運動、讀書學習等。有國一生附議表示，平時很累且壓力很大，也有人說，希望不要在早上六點多起床，但也有人認為可預期實施結果是早上七點半至九點先去補習。

請繼續往下閱讀...

校長憂心變相拉長熬夜時間

對此，老師及家長多持反對意見，高雄市三民國中校長張振義說，國中生自律能力還不到位，且上課時間減少不一定會增加睡眠時間，可能變相拉長熬夜時間；雲林斗六市石榴國中校長林俊賢強調，在整個國高中課程架構沒有調整前基本上做不到。新北有家長憂心，家長普遍上午九點前上班，若孩子十點才到校，將產生照顧空窗期；台東有家長認為由就讀國中的孩子自行上學，自制力及安全性都會讓家長感到憂慮。

全志盟建議可微調至8點

家長團體也持保留態度，全家盟理事長蕭東原說，過去已有多次討論，也曾做問卷，有七成五家長反對，主要卡在家長多數九點上班，多贊同八點前把孩子送去學校；國教盟理事長王瀚陽表示，延後上課勢必壓縮課程，也衝擊交通接送、課外活動與照顧安排；全志盟理事長徐巨龍認為，可微調成七點半至八點到校，讓學生多睡一點。

教團：教師課上不完 壓力更大

教師團體也有疑慮，全教總理事長侯俊良表示，學生學習時間的確過長，但要縮減上課時間，須同時調整課綱及課程內容，充足睡眠仍要靠學生自律；全教產理事長林蕙蓉說，教師課上不完壓力更大，在城鄉落差下，若上課被壓縮，學習落差恐更嚴重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法