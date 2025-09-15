屏縣府落實管理 通過自治條例 滿州沙灘車合法 全國首例

滿州港仔沙漠騎乘沙灘車搭配生態旅遊，上週末試營運，民眾反應不錯。（滿州鄉公所提供）

2025/09/15 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕鑑於國內沙灘車事故頻傳，屏東縣政府為落實沙灘車管理，去年底訂定「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，今年正式上路，滿州鄉長期有業者經營沙灘車，公所配合「落山風風景區」成立，媒合生態旅遊業者搭配沙灘車規劃遊程，上週末試營運，民眾反應不錯，預計年底正式上路，成為全台第一個納入法規的沙灘車場域。

搭配生態旅遊 上週末試營運

滿州鄉長古榮福說，經公所向屏縣府提出興辦事業計畫獲同意備查後，正進行部份國有地的承租或撥用，但因沙灘車活動場域出入口涉及保安林，已向農業部林業與自然保育署洽談增租事宜，最快年底就可開啟新興遊程。

請繼續往下閱讀...

滿州鄉港仔社區發展協會上週末辦「踩線團」，兩人一台騎沙灘車至沙丘旁保安林，再步行進入叢林，體驗民眾沿著溪道見識溪水沖刷而成的「叢林之眼」，靜謐神秘如世外桃源，遊程約兩個半小時，每團導覽費三千元，上限廿人，車資另計，遊客可向該協會預約。

規範管理罰則 確保遊客安全

沙灘車業者指出，樂見縣府訂定自治條例規範管理，也會全力配合鄉公所的生態遊程，為確保遊客安全，除了保險，也會事先講習行前安全指導、機械操作等，把餅作大，讓「率先出發」的滿州沙灘車活動吸引遊客前來體驗。

屏縣府指出，屏縣沙灘車自治條例對業者及沙灘車都有相關規範及罰則，並規定體驗遊客年齡限制、安全措施；滿州鄉公所為落山風風景區規劃遊程，帶動地方生態旅遊，縣府樂觀其成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法