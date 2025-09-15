3大電信業提升抗災能力 強化備援

丹娜絲颱風過後，中華電信調度工程團隊投入災後復原。（中華電信提供）

2025/09/15 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南，導致災區通訊中斷，未來如何強化通訊韌性？三大電信業者指出，除了強化基地台自身抗災能力外，也將透過電信骨幹網路地下化、雙迴路傳輸系統、衛星系統等，增加備援能力。

中華電信解釋，多數基地台在災後一至三天內可完成修復，但丹娜絲造成雲嘉南基地台嚴重毀損，還有大量電桿斷裂或傾斜，即使以臨時工法初步修復，並調整周邊基地台天線角度，仍需約七天才能恢復。

為強化通訊韌性，中華電信指出，在高山、離島建置超過五十座微波站台，推動重要電信骨幹網路地下化、關鍵站台電力備援延長至八小時以上，另每年針對風險及重要區域進行演練，再加上同步軌道、中軌道和低軌道等多軌道衛星服務整合，災後便可快速靈活恢復通訊，更能有效提升台灣通訊韌性與自主性。

台灣大哥大表示，基地台傳輸網路採環狀雙路由設計，並連接兩座異地傳輸機房互為備援，透過地下管道或附掛路桿等彈性、多元化傳輸建置，降低單一路徑中斷的風險，同時部署無線傳輸備援設備，並強化基地台設備與電力系統、核心網路異地備援設計，也積極測試衛星直連終端技術。

盼基地台設在主要聚落

因民眾反對，許多基地台設置於主要聚落周邊區域，台灣大指出，天災發生時，這些基地台受停電、道路交通中斷影響，修復難度高、效率慢，若能設置於主要聚落建築，不僅可提升日常的訊號穩定度，也有助於災後快速恢復服務。

遠傳電信也提到，基地台選址會優先考量村里中心位置，以提升涵蓋效率，租用公有建築也有助於電力彈性配置，進一步強化整體抗災能力，再配合電力系統、結構設計、傳輸系統等，進一步強化重要基礎設施面對災害時的韌性。

丹娜絲颱風過後，中華電信調度工程團隊投入災後復原，工程人員還進魚塭泥水中搶救通訊纜線。（中華電信提供）

