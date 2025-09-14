心臟器官晶片 14天打造心肌 心跳轉成電壓

台灣大學應力所副教授許聿翔與團隊鑽研心臟器官晶片，可降低動物實驗犧牲，有助相關藥物開發。（許聿翔提供）

2025/09/14 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕器官晶片可培養人體細胞，一般心肌細胞培養需耗時半年，步驟繁複且成本高昂，台灣大學應力所副教授許聿翔獨創技術，最短十四天就讓心肌細胞接近心臟肌肉，再加上壓電材料，機械結合生醫，把心跳轉成電壓，免高解析度顯微鏡就可偵測數據，目前更推出多孔盤自動化監測系統，可直連業界產線機台，將可快速商業化。

許聿翔表示，研究心臟器官晶片，關鍵是心肌細胞培養，傳統培養皿作法，需好幾個月至半年，才能達模擬心跳同步化，團隊透過溝槽結構與細胞力學，加上特殊基材，「騙」心肌細胞如在體內環境，僅十四天到十五天左右，就達同心圓收縮的同步化。

請繼續往下閱讀...

大幅提高新藥測試效率

「機械也可結合生醫！」許聿翔說，該心臟晶片結合壓電材料，讓心肌細胞跳動訊號直接轉成電訊號，搭配檢測業界的格式，已開發多孔盤自動化監測系統，有別其他晶片一次測一種藥，團隊設計一盤可塞三種藥，大幅提高新藥測試效率。

小動脈器官晶片 國際期刊肯定

另，許聿翔團隊花費四年打造出小動脈器官晶片，今年七月全球首發，獲國際期刊肯定，可模擬血管從微血管到小動脈的發展，重現人體生理機制，有助測試藥物對血管收縮、栓塞等藥效。

許聿翔另統計，過去藥廠做心臟藥物的動物實驗，一天犧牲一隻兔子僅做三次實驗，未來透過心臟晶片，可降低實驗動物犧牲，加速藥物開發進程。

台灣大學應力所副教授許聿翔與團隊獨創技術，花11天就可培養出成熟的心臟器官晶片，並成功打造符合業界機台的模組，可望加快商業化進程。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法