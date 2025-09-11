為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    丹娜絲風災、728豪雨 地方送件牛步 農民救助金卡關

    丹娜絲風災與連續豪雨造成全台嚴重農損，農業部呼籲地方政府加速送件速度，讓農民趕快領到救助金。（資料照）

    2025/09/11 05:30

    簡化措施 造冊進度仍慢 苗栗掛零 台中、南投不到2成

    〔記者楊媛婷、彭健禮、張軒哲、陳鳳麗／綜合報導〕丹娜絲風災與連續豪雨造成嚴重農損，有農民反應迄今領無救助金。農業部昨首度公布各地方送件進度，其中苗栗掛零、台中、南投分別為十二％、十九％，呼籲地方加速送出資料，幫助農漁民。

    農業部說明，丹娜絲風災與豪雨達氣象參數等條件，可免現勘，公所可透過農產業天然災害現地照相APP拍攝的災損照片判釋，但即使簡化措施，仍有農漁民迄今沒領到救命錢。

    因天災救助是地方政府造冊後，送中央確認撥款。農業部罕見公布各縣市政府天災救助金送件進度，七月迄今風災與連續豪雨造成全台四十三億農損，經初勘符合天災救助條件的總額約卅三．九八億元，各縣市政府造冊後總額約十二．五八億元，截至九日為止，農業部已撥付九．七四億救助金至地方。

    其中桃園、宜蘭、台東、花蓮、嘉義市核撥進度為一○○％。而台南、彰化、雲林、嘉義縣、屏東縣五縣市送件且中央完成核撥比例超過六成，台南市造冊金額最高、約三．三七億元，中央已發放二．九八億元。

    至於苗栗造冊金額僅約四十八萬元，但迄今未向中央送件；台中造冊金額約一百五十六萬元，目前向中央送件比例僅十二．八六％；南投造冊金額約六一二萬元，向中央送件比例為十九．八二％。

    農業部收件 3天內即撥款

    農業部輔導司副司長陳怡任表示，只要收到地方政府送來申請，一定會在三天內撥付到基層公所，已發公文提醒地方政府有件數就送件，讓農民趕快領到救命錢。

    苗栗縣政府農業處表示，縣內受災農損達救助門檻項目有高粱、紅棗、杭菊。高粱金額不多，僅卅一萬八千元，已全數發放完成；紅棗複查中，近日可發放。杭菊受理日期至今日，將加緊複查作業，早日讓受損農友領得救助。

    中市：致災區偏遠 不易勘查

    台中市受災作物為香瓜、洋香瓜、苦瓜等，但至今中市府送件比例僅十二．八六％。台中農業局指出，因主要致災地區位處偏遠山區，屬不易勘查，市府團隊已排定各區抽查，並責成公所加速分批送出資料。

    南投縣府農業處表示，丹娜絲颱風之後，南投縣還有豪雨、冰雹造成的三次天然災害，納入鄉鎮市逐步增加，鄉鎮公所人力少、道路毀損等交通不便因素，才會核撥比例低。請農民再耐心等候一小段時間，會請鄉鎮公所加快勘查、提報速度。

