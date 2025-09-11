1千元金門遊廈門 成冤大頭 帶進特產店購物 疑強迫買高價品

金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、非法攬客嫌疑。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

〔記者蔡昀容、吳正庭／綜合報導〕金門出現赴廈門千元低價旅遊團，旅客疑被強迫消費，在「特產店」刷卡買下高價乳膠床墊，感覺被當「冤大頭」。交通部觀光署表示，已接獲檢舉調查中，若違法屬實，將依法裁罰。招攬者若未持有合法旅行社執照，最高可處兩百萬元罰鍰；若合法持照，卻有強迫旅客購物情事，最高可處五萬元罰鍰。

長輩被哄猛刷卡 觀光署調查

金門楊小姐的父親八月隨團前往廈門四天，團費僅一千元，廿多名團員多半是長輩，雖然有到景點參觀，但也被安排要進特產店購物，老人家在店員話術下，莫名刷卡六萬多元台幣消費。也有團員疑遭強迫消費，花費十萬元買健康用品。

旅客反應，商家使用幾近哄騙消費的手法，好像回到廿年前小三通開放之初，中國旅遊的惡劣行銷套路。

觀光署已接獲民眾檢舉並錄案調查，若查有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。另我國禁團令尚未完全解除，業者不得招攬團客赴中旅遊。此案有強迫消費、非法攬客嫌疑。

觀光署旅行業組長湯文琦說明，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例得處十萬元以上兩百萬元以下罰鍰，並勒令歇業；合法旅行業者帶團旅遊，不得安排旅客購買貨價與品質不相當的物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物，違者依發展觀光條例得處一萬元以上五萬元以下罰鍰。

觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理團體或個別旅遊，合法旅行業者資訊，可洽觀光署行政資訊網查詢。

