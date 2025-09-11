為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1千元金門遊廈門 成冤大頭 帶進特產店購物 疑強迫買高價品

    金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、非法攬客嫌疑。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、非法攬客嫌疑。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/09/11 05:30

    〔記者蔡昀容、吳正庭／綜合報導〕金門出現赴廈門千元低價旅遊團，旅客疑被強迫消費，在「特產店」刷卡買下高價乳膠床墊，感覺被當「冤大頭」。交通部觀光署表示，已接獲檢舉調查中，若違法屬實，將依法裁罰。招攬者若未持有合法旅行社執照，最高可處兩百萬元罰鍰；若合法持照，卻有強迫旅客購物情事，最高可處五萬元罰鍰。

    長輩被哄猛刷卡 觀光署調查

    金門楊小姐的父親八月隨團前往廈門四天，團費僅一千元，廿多名團員多半是長輩，雖然有到景點參觀，但也被安排要進特產店購物，老人家在店員話術下，莫名刷卡六萬多元台幣消費。也有團員疑遭強迫消費，花費十萬元買健康用品。

    旅客反應，商家使用幾近哄騙消費的手法，好像回到廿年前小三通開放之初，中國旅遊的惡劣行銷套路。

    觀光署已接獲民眾檢舉並錄案調查，若查有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。另我國禁團令尚未完全解除，業者不得招攬團客赴中旅遊。此案有強迫消費、非法攬客嫌疑。

    觀光署旅行業組長湯文琦說明，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例得處十萬元以上兩百萬元以下罰鍰，並勒令歇業；合法旅行業者帶團旅遊，不得安排旅客購買貨價與品質不相當的物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物，違者依發展觀光條例得處一萬元以上五萬元以下罰鍰。

    觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理團體或個別旅遊，合法旅行業者資訊，可洽觀光署行政資訊網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播