賴：健康台灣 AI是倚天劍、屠龍刀

總統賴清德昨日主持「健康台灣推動委員會」第5次委員會議，期許加速 醫療體系的改革與發展。（圖擷自總統府YouTube頻道）

2025/09/05 05:30

善用數位科技 打造涵蓋全年齡層、全場域、主動預警體系

〔記者林惠琴、邱芷柔、陳政宇／台北報導〕健康台灣推動委員會昨舉行第五次委員會議，總統賴清德表示，台灣面臨超高齡社會、慢性病激增及極端氣候變遷，須啟動健康照護政策轉型，人工智慧（AI）是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵，要善用數位科技與AI，打造涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警且及時介入管理的智慧健康體系。

第5次委員會裁示 加速醫療體系與新興科技改革

據轉述，賴總統做出兩點裁示，首先，請衛福部持續推動次世代數位醫療平台、協助基層醫療院所數位轉型，並落實家醫大平台，加速醫療體系的改革與發展。

第二，生醫產業創新是國家競爭力關鍵，要持續強化跨部會協作，並提供政策支持，除加速新藥及醫材上市，也繼續推動AI、數位醫療等新興科技。

衛福部長石崇良昨進行「智慧醫療結合健康照護」報告，提到衛福部已推動多項計畫，成效初現，但台灣智慧醫療發展有三大挑戰，包含網路攻擊增加、醫療資料碎片化，以及人工智慧醫療驗證與給付缺乏標準。

石崇良說明，將爭取「AI新十大建設推動方案（草案）」經費四．五億元，設立北中南東等四大醫院資安韌性中心，經由即時監測、快速通報，達成區域聯防。

衛福部：醫療資訊接軌國際標準 電子病歷升級

此外，醫療資訊須轉型，接軌國際標準，帶動電子病歷升級，次世代數位醫療平台這兩年已核定約八．七億元，其中約一．四億元用於三大AI中心，後續也將爭取「AI新十大建設推動方案（草案）」經費六億元。

食藥署署長姜至剛進行「推動台灣生醫產業創新發展」簡報指出，新藥審查時間已由十二個月縮短至八個月，部分案件甚至可壓縮為四至六個月，且已有五十一件智慧醫材順利上市，「加快的不只是數字，而是救命的速度，病人能更快用到治療」。

姜至剛提到，政府積極打造智慧醫療品牌，國發基金也啟動百億元智慧醫療投資計畫，截至今年六月，已投資九家企業、金額二．一五億元，並帶動七．六八億元民間資金。同時，二二六家、五八六項產品通過「生技醫藥產業發展條例」審定。

沈靜芬任國健署長 台大醫院長余忠仁接委員

賴清德指出，因應行政團隊的隊形調整，健康台灣推動委員會執行秘書由行政院秘書長張惇涵及衛福部長石崇良擔任，同時原委員沈靜芬因出任國健署署長而請辭委員，改由台大醫院院長余忠仁接任。

