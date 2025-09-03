為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國3銜接台68 匝道入口擬改雙車道

    國三大溪交流道銜接台66通車後，北上匝道周邊尖峰時段壅塞回堵。（桃市議員李柏坊提供）

    國三大溪交流道銜接台66通車後，北上匝道周邊尖峰時段壅塞回堵。（桃市議員李柏坊提供）

    2025/09/03 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市政府昨辦大溪區基層座談會，多位里長反映，國道三號大溪交流道銜接台六十六線快速道路通車後，北上匝道在尖峰時段經常壅塞回堵，通勤族抱怨不已；市府交通局回應，交通部高速公路局將刨除台六十六線入口處槽化線，擴大為雙車道通行，交通局也會配合將永昌路調整為雙左轉車道，讓車流能順利銜接台六十六線入口二車道，同時調整路口號誌時制。

    現行僅一車道 尖峰時段壅塞回堵

    瑞源里長江朝陽表示，在「國道三號銜接台六十六線增設系統交流道工程」施工前，國三大溪交流道往台六十六線有二個車道可以通行，現在卻剩下一個車道，原本是平鎮、中壢的人塞車，如今又多了大溪人一起塞車。

    仁善里長曲煥朋說，原本高架橋從台六十六線下交流道，只要五百公尺就可以接上國道三號，現在台六十六線、永昌路、永昌路東西向等三個匝道，全部都要從交流道上國三，距離拉長為二公里，三條路線來車匯集成一條路線，造成車流嚴重回堵，尖峰時段至少多花一個小時通勤。

    交通局、高速公路局前天與市議員李柏坊會勘，評估目前台六十六線入口處為一車道，永昌路左轉車流量大，導致左轉效率差，進而影響各向車流，決議由高公局刨除台六十六線入口處槽化線後改為二車道，交通局配合將永昌路調整為二個左轉車道，並搭配路口時制調整，紓解各方車流。

