「假日飛刀手」陳義信接原民會副主委

台灣棒球傳奇名將，有「假日飛刀手」之稱的陳義信，將出任原民會副主委。（資料照）

2025/08/28 05:30

〔記者楊綿傑、羅志朋／台北報導〕內閣改組再添亮點！隨原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu退休，原民會證實，將由台灣傳奇棒球投手，有「假日飛刀手」之稱的陳義信接任副主委一職。

卓內閣啟動改組，人選也陸續曝光，而鍾興華Calivat．Gadu已於日前退休，原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur昨向本報證實，確定將由陳義信出任原民會副主委一職。原民會表示，其他訊息須待總統公布派令後再對外說明。

請繼續往下閱讀...

台灣傳奇棒球投手

現年六十二歲的陳義信為阿美族人，過去曾旅日效力中日龍，一九九一年返台加盟兄弟象，曾締造單季廿二勝、單季廿三場完投的中職紀錄，兩度榮膺中職年度MVP，由於常在星期六、日登板先發奪勝投，媒體封他「假日飛刀手」，是台灣一代傳奇名將。

陳義信最近一次公開露面，是八月於美國職棒教士隊的台灣文化日活動，他身穿Taiwan球衣、十七號背號開球。

在政治領域中，陳義信曾經投入平地原住民立委、台北市議員等選舉，但均未當選，卻也展現其對公共事務的熱誠與興趣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法