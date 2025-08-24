台南七夕嘉年華 「巷仔Niau」化身月老

台南人氣吉祥「巷仔Niau」化身月老小幫手，將在12處景點展開尋紅線挑戰。（取自活動宣傳影片）

2025/08/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南七夕嘉年華」即日起至九月五日登場。今年人氣吉祥物「巷仔Niau（台語：貓）」化身月老小幫手，帶領有情人展開甜蜜「尋愛任務」。活動期間「巷仔Niau」將現身全市十二處景點，抱著散落的紅線完成「尋線」挑戰，讓傳統七夕走進城市街區與日常生活。

文化局長黃雅玲表示，七夕嘉年華邁入第十五年，今年串聯十二處景點，並結合府城四大月老廟宇，推出七夕限定商品，如正圓包、刺繡布章、紅線手鍊等，展現台南「愛情城市」魅力。府城四大月老廟宇包括大天后宮、大觀音亭、祀典武廟與重慶寺，各有特色，守護求愛男女百年傳承，其中祀典武廟的「拐杖月老」，專門斬斷爛桃花、指引正緣。

活動據點涵蓋台南最具魅力的街區與文化地標，包括四大月老廟、愛國婦人館、安平樹屋、億載金城、水交社文化園區、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區、新化日式宿舍及新營文化中心。

現場結合大型裝置藝術與線上動畫，邀請遊客七夕走進台南，感受專屬於府城的浪漫氛圍與甜蜜魅力。

