斥資近26億 國道一號造橋交流道動工

國道一號造橋交流道昨天動工，行政院長卓榮泰（中）表示，未來完工後可完善區域道路交通網。（記者蔡政珉攝）

2025/08/19 05:30

預定2029年底完工 造橋民眾上國道 尖峰時段省19分鐘

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣爭取設立國道一號造橋交流道已久，於去年獲中央核定，由高速公路局辦理交流道工程，增設南出、北入匝道及改建苗十四線箱涵，總經費廿五．九五億元，預計二○二九年十二月完工。行政院長卓榮泰昨出席主持動工典禮時表示，未來交流道完工後可縮短造橋鄉親前往國道路程，且於總統賴清德均衡台灣治國理念下，中央對地方一視同仁，希望交流道及聯絡道工程陸續完工後，達到「造橋鋪路、苗栗幸福」。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰︰完善整體區域交通網

高公局簡報指出，造橋交流道通車後將可分流頭屋及頭份交流道約十至廿一％交通量，不僅減少造橋鄉居民繞駛鄰近交流道車行時間與距離，紓解目前尖峰時段的交通壅塞，改善國道一號整體交通運輸效能，以及提供造橋地區民眾更便利進出國道的路徑選擇，尖峰時段預估最多可節省十九分鐘車程，更能促進苗栗地區在地觀光及產業發展。

估分流頭份交流道2成交通量

卓榮泰表示，新建造橋交流道工程，是前行政院長蘇貞昌任內答應全額補助、前行政院長陳建仁任內也曾視察，交接時兩位前院長有交代，他上任後於去年七月核定工程，盼工程順利展開。

卓榮泰也提到，設置造橋交流道不只是一個上國道的一個點，更完善整個區域的道路交通網；且交流道完工後可提供苗栗及造橋鄉親更快速與台北及台中等都會區連結。卓也要求，施工中不影響道路使用及高速公路順暢。

鍾東錦︰造福鄉親 帶動發展

苗栗縣長鍾東錦表示，地方建設需要中央支持，交流道完工後，未來造橋鄉親進出更方便，也造福在外工作的造橋子弟，造橋也更適合在園區工作的年輕人居住，帶動造橋鄉發展。

鍾東錦強調，交流道動工消息傳出後造橋人口就未下跌；感謝蘇貞昌任內核定免配合款、卓榮泰拍板定案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法