招到真正有志軍旅學生 求之不得

國防學士班錄取生週六及寒暑假實施軍事訓練。（清大提供）

從軍之心堅定 不同訓練體系 拓展國防人才多元化

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕國防學士班畢業生在不同軍種擔任軍官者，表現多受肯定。專家認為，頂大在專業能力或國際視野等有豐富資源，而出自不同訓練體系的成員投入部隊，有助於拓展多元觀點、良性競爭，不過軍中重血統的文化恐成阻力。

清大學士班 師資10幾顆星星

參與國防學士班運作甚深，清大榮譽退休教授周懷樸提到，該班學生除了本科系專業內容學習，學校透過「將星計畫」安排了合計「十幾顆星星」的師資，依學生情況特製訓練內容，另也定期與世界著名軍校學生交流，拓展國際視野。首屆畢業生三名，其中一名女生在海軍船艦服役，另兩名男生分別在陸軍航特部駕駛直升機及軍法部門。

不應以冷冰冰數字論斷成效

實踐大學前校長陳振貴認為，國立大學本有責任要主動培養國家所需人才，且其資源充沛，能為國軍帶入跨域人才刺激，至於名額及招生的技術問題，清大的模式可供其他有意興辦學校參考，國防部和教育部等亦須跨部會協調尋求解決或放寬，不能僅以冷冰冰的數字論斷其成效。

中原大學軍訓室主任兼副學務長秦漢忠分析，國防學士班可視為ROTC（大學儲備軍官訓練團）二．○版，ROTC是學生進大學才招募，推動較為困難，即使加入也恐因適應不良而中途退訓。而國防學士班將招生延伸到高中端，較有機會招到真正有志軍旅的學生，國軍待遇越來越好，應追求培育更好的人才，思考多元招募管道。

畢業空降 憂抵觸軍中血統文化

不具名專家點出，國防學士班能留到畢業者，都極度優秀且從軍之心堅定，照理來說求之不得，但國防部卻草草收手，原因除了遭立法委員檢討，恐怕也與軍隊用人講求血統、倫理有關，頂大畢業就要空降軍隊的學生不易被接受，但站在國軍整體發展角度來說，該班對尋求多元研發及領導人才拔尖有正面影響。

