大崗山龍眼蜜 蜜中極品

高雄市長陳其邁歡迎民眾一起來品嚐「蜜中極品」的獨特風味。（記者黃佳琳攝）

2025/08/17 05:30

〔記者者黃佳琳／高雄報導〕大崗山野生龍眼林蜂蜜質地純正、香味濃郁、口感滑潤，堪稱「蜜中極品」，去年受極端氣候影響產量僅288噸，今年花期氣候理想，蜜源充足，預估產量達2千噸。

今年「大崗山龍眼蜂蜜文化節」週末2天在大崗山如意公園登場，除能購買國產蜂蜜外，還有獨家蜂人秀演出、蜜境導覽、免費走讀月世界泥岩與石母乳洞穴生態輕旅行，高雄市長陳其邁歡迎大家一起來品嚐。

