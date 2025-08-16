為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農地劃設光電區 彰縣大城鄉抗議「低地力」

    「反光電自救會」與彰化縣環境保護聯盟成員，昨抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區。自救會遞交陳情書。（記者張聰秋攝）

    「反光電自救會」與彰化縣環境保護聯盟成員，昨抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區。自救會遞交陳情書。（記者張聰秋攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕五○多名彰化縣大城鄉「反光電自救會」與彰化縣環境保護聯盟成員，昨天上午手持布條、高喊口號，抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區。自救會遞交陳情書，希望縣府正視心聲，拒絕業者進駐設光電與變電站，與農民一起捍衛農地。

    縣府承諾將嚴格把關

    彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有指出，二、三年前政府將大城鄉台十七線以西劃為「低地力」光電示範區，大城三三九公頃、芳苑逾六○○公頃，合計上千公頃。名義上「低地力」意指無法耕作，實際卻能種地瓜、花生，每分地收益優於租給光電業者。他們主張升級為農業科技專區，一地可二用或三用，如農作物與屋頂光電並行，而非單一用途。

    總幹事施月英強調，大城是全台第二大地瓜產區，尤其台十七線以西生產台農六十六號聞名，產量全國第一。這裡的沙質土壤排水佳、抗風雨，也盛產高麗菜、花椰菜，長年穩定供應市場，絕非不適耕作地，將這片土地貼上「低地力」標籤，是對農業價值的誤判與污名化。

    自救會批評，光電業者最近在頂庄社區辦說明會，打著配合政府政策名義招攬簽約，實為私利，意圖蠶食良田，破壞農民生計。縣府經濟暨綠能發展處綠能及公用事業科長林其春代表受理陳情，承諾將嚴格把關，並表明中央不再推動該光電專區，而且縣府也未收到任何光電開發申請。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播