農地劃設光電區 彰縣大城鄉抗議「低地力」

「反光電自救會」與彰化縣環境保護聯盟成員，昨抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區。自救會遞交陳情書。（記者張聰秋攝）

2025/08/16 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕五○多名彰化縣大城鄉「反光電自救會」與彰化縣環境保護聯盟成員，昨天上午手持布條、高喊口號，抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區。自救會遞交陳情書，希望縣府正視心聲，拒絕業者進駐設光電與變電站，與農民一起捍衛農地。

縣府承諾將嚴格把關

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有指出，二、三年前政府將大城鄉台十七線以西劃為「低地力」光電示範區，大城三三九公頃、芳苑逾六○○公頃，合計上千公頃。名義上「低地力」意指無法耕作，實際卻能種地瓜、花生，每分地收益優於租給光電業者。他們主張升級為農業科技專區，一地可二用或三用，如農作物與屋頂光電並行，而非單一用途。

總幹事施月英強調，大城是全台第二大地瓜產區，尤其台十七線以西生產台農六十六號聞名，產量全國第一。這裡的沙質土壤排水佳、抗風雨，也盛產高麗菜、花椰菜，長年穩定供應市場，絕非不適耕作地，將這片土地貼上「低地力」標籤，是對農業價值的誤判與污名化。

自救會批評，光電業者最近在頂庄社區辦說明會，打著配合政府政策名義招攬簽約，實為私利，意圖蠶食良田，破壞農民生計。縣府經濟暨綠能發展處綠能及公用事業科長林其春代表受理陳情，承諾將嚴格把關，並表明中央不再推動該光電專區，而且縣府也未收到任何光電開發申請。

