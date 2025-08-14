高雄TPASS回饋 5運動中心享優惠

高雄TPASS助攻，公共運輸市佔率創十四年新高，市府再推優惠方案。（記者黃良傑攝）

2025/08/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄公共運輸市佔率因交通部的TPASS優惠助攻，創下十四年來新高，首度突破十％，高市交通局再與運動發展局合作，結合苓雅、鳳山、前金、岡山、左營等五家運動中心，推動「TPASS健身GO」優惠回饋。

加購健身月卡 最低僅499元

優惠方案為即日起攜帶效期內高市三九九或南高屏九九九TPASS月／季票證明，前往該五家運動中心，即可享有健身月卡、運動課程、場地租借等超值折扣，另有場地租借及暑期限定優惠，讓民眾在享受便捷公共運輸的同時，也能多運動健身。

公共運輸市佔率首度破10％

交通部定義的公共運輸包括飛機、高鐵、台鐵、客運、公車、計程車、渡輪、捷運（含輕軌）等，高雄除了飛機外，海陸客運交通均有，由於TPASS提供的優惠相當吸引人，公共運輸市佔及搭乘率也大幅增加，去年首度突破十％，創史上新高，今年還會增加。

交通局指出，TPASS月／季票不僅是通勤通學的好幫手，搭乘公共運輸也有益健康，特別與運動中心洽談長期性的優惠，除延續原有的健身月卡加購價外，更加碼推出各家合作運動中心前六十名加購健身月卡，最低只要四九九元（約原價三八折）。

運動發展局表示，持TPASS卡到苓雅、鳳山、岡山、左營運動中心，購買健身月卡可享九百元優惠價；另憑TPASS購票證明至岡山運動中心，免費贈身體組成分析測量一次（價值二百元），前金運動中心另有射箭課程買一送一優惠。

