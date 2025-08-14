為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄TPASS回饋 5運動中心享優惠

    高雄TPASS助攻，公共運輸市佔率創十四年新高，市府再推優惠方案。（記者黃良傑攝）

    高雄TPASS助攻，公共運輸市佔率創十四年新高，市府再推優惠方案。（記者黃良傑攝）

    2025/08/14 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄公共運輸市佔率因交通部的TPASS優惠助攻，創下十四年來新高，首度突破十％，高市交通局再與運動發展局合作，結合苓雅、鳳山、前金、岡山、左營等五家運動中心，推動「TPASS健身GO」優惠回饋。

    加購健身月卡 最低僅499元

    優惠方案為即日起攜帶效期內高市三九九或南高屏九九九TPASS月／季票證明，前往該五家運動中心，即可享有健身月卡、運動課程、場地租借等超值折扣，另有場地租借及暑期限定優惠，讓民眾在享受便捷公共運輸的同時，也能多運動健身。

    公共運輸市佔率首度破10％

    交通部定義的公共運輸包括飛機、高鐵、台鐵、客運、公車、計程車、渡輪、捷運（含輕軌）等，高雄除了飛機外，海陸客運交通均有，由於TPASS提供的優惠相當吸引人，公共運輸市佔及搭乘率也大幅增加，去年首度突破十％，創史上新高，今年還會增加。

    交通局指出，TPASS月／季票不僅是通勤通學的好幫手，搭乘公共運輸也有益健康，特別與運動中心洽談長期性的優惠，除延續原有的健身月卡加購價外，更加碼推出各家合作運動中心前六十名加購健身月卡，最低只要四九九元（約原價三八折）。

    運動發展局表示，持TPASS卡到苓雅、鳳山、岡山、左營運動中心，購買健身月卡可享九百元優惠價；另憑TPASS購票證明至岡山運動中心，免費贈身體組成分析測量一次（價值二百元），前金運動中心另有射箭課程買一送一優惠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播