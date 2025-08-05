重建災區家園 教育部號召大學、高中職 啟動專業工班投入救災

西南氣流帶來豪雨侵襲，中南部遭遇嚴重水災，加上丹娜絲颱風造成不少房舍屋頂被掀，教育部媒合學校熟識或合作的工班投入重建。（資料照）

2025/08/05 05:30

首日有9大學、40工班響應支援

〔記者林曉雲、王涵平、王榮祥、徐義平／綜合報導〕西南氣流帶來豪雨侵襲，中南部遭遇嚴重水災，加上丹娜絲颱風造成不少房舍屋頂被掀，民眾只能蓋帆布防雨，卻又面臨缺工問題，因此教育部號召公私立學校媒合熟識或合作工班投入重建，昨首日即有九所大學響應，協調四十個工班，包括將展開或正執行學校內工程、具備屋頂施作或房屋修繕經驗專業工班，可進駐台南及嘉義縣市災區協助恢復家園。

將進駐嘉、南縣市協助家園復建

教育部長鄭英耀昨表示，教育部請大學協助盤點營繕工程人力及協作廠商救災資源，前往嘉義縣市和台南市支援期間暫定最長一個月，教育部也規劃豁免其支援施工期間的學校原定工程進度，學校無須墊付任何經費，首批函請大學協助，接續會函請高中職協助。

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教育部次長朱俊彰說明，首日已有九所大學、四十個工班可支援，包括台南大學、台師大、成大、南華大學、逢甲大學、正修科大、吳鳳科大、僑光科大、中華醫事科大。

成大校長沈孟儒表示，成大就在台南市，理應善盡公共社會責任；台大校長陳文章表示，台大願意協調熟識的廠商幫忙重建；中山大學校長李志鵬和高雄醫學大學余明隆校長皆表示，願意全力協助災區復原。

另據中央災害應變中心統計，台南等縣市也已有百餘戶媒合修繕簽約，為災民重建家園。

高雄市長陳其邁昨表示，高雄整治經費概估十億元，盼立院不分朝野、能體恤救災優先。

內政部、台南市政府以及中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會與台灣區綜合營造業同業公會等共同努力下，目前確定有七十一家廠商可投入丹娜絲風災災後復原工作。

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