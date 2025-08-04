竹縣裸露垃圾17.4公噸 拚明年底完成覆土

根據「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，新竹縣裸露垃圾的火災通報累計達21次。（記者廖雪茹攝）

2025/08/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣境裸露暫置垃圾全國最多，目前高達十七．四萬公噸，縣府環保局表示，為減少災害風險，將配合環境部，明年達成裸露垃圾妥善處理目標，除了積極辦理新豐鄉掩埋場暫置垃圾清運、燃料化或再利用，並於今年底前增加八萬公噸裸露垃圾覆土，另已向中央爭取二期工程補助，希望明年底全縣都不會再看見暫置裸露垃圾。

根據「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，竹縣裸露垃圾有十七．四萬公噸，火災通報累計廿一次，其中新豐鄉掩埋場尚有十六．八萬公噸裸露垃圾，一期改善工程整體妥善處理進度十七％。

請繼續往下閱讀...

環保局長蕭宏杰表示，全縣列管掩埋場的暫置垃圾約廿五萬公噸，其中新豐掩埋場有近廿四萬公噸，扣掉太空包兩萬公噸及已覆土五萬公噸，尚有十六．八萬公噸裸露垃圾。一期改善工程今年四月啟動，於北側整頓裸露暫置垃圾及覆土，增設消防水砲與儲水桶，預計年底八萬公噸垃圾完成覆土。

環保局表示，將持續向中央爭取二期工程補助，以達成環境部明年底前裸露垃圾妥善處理目標。

此外，新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案（焚化爐），去年十二月試運轉，預計年底前運轉，結合新竹縣熱處理設施及其他縣市代處理量能，力拚五年內將全縣暫置垃圾全部去化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法