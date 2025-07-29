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    基隆復興路增34汽車停車格 8/4起收費

    基隆市復興路二○四之一號及一五一號周邊設置三十四格汽車停車格，八月四日起收費。（記者俞肇福攝）

    基隆市復興路二○四之一號及一五一號周邊設置三十四格汽車停車格，八月四日起收費。（記者俞肇福攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市復興路商圈隨著集合式大型社區興起，人口激增，由於早年舊社區未規劃停車位，民眾開車採買停車一位難求，屢向議員陳情；基隆市政府交通處表示，已在中山區復興路二○四之一號及一五一號周邊，共劃設卅四格收費汽車停車格，八月四日上午九時起收費，每小時廿元。

    大型社區多 商圈車位不足

    交通處長陳耀川表示，復興路商圈一帶，當地民眾及民代屢次反映，因人口增加，停車需求大，為提高停車周轉率，公告復興路路側停車格納入停車收費管理，近日剛完成車位劃設，設置卅四格收費汽車停車格，並增設十五格機車免費停車格。

    增劃15格機車免費停車格

    交通處公告，下週一（八月四日）起，週一到週五自上午九時到十七時，停車時間未滿半小時以半小時計費，汽車停車格每半小時十元；卸貨停車格的車種限停貨車及客貨兩用車，第一小時六十元，半小時內離場○元，每日累計停車優惠一次，爾後每半小時卅元。

    民進黨基隆市議員施偉政表示，增加停車格後，贊成及反對的居民都有，贊成者認為使用者付費、提高車位周轉率，且當地店面林立，開車採買時更好停車；反對者則認為，市府因少數長期佔用者而決定收費，剝奪民眾免費停車福利，對居民不友善。

    住在復興路商圈的陳先生說，畫白線路段都被人長期停放，加上新社區人口增加，停車日益困難，現在劃設收費停車格，車輛周轉率增加，他支持使用者付費。

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