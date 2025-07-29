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    淡水漁人碼頭煙火秀 8月連嗨3週日

    新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動將於八月十日、十七日與廿四日等三個週日登場。（檔案照，記者羅國嘉攝）

    新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動將於八月十日、十七日與廿四日等三個週日登場。（檔案照，記者羅國嘉攝）

    2025/07/29 05:30

    10日開鑼 規劃時尚走秀、DJ秀、民歌演唱、美食市集

    〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動將於八月十日、十七日與廿四日等三個週日登場，舉辦三場主題煙火秀，結合高空特效煙火與音樂，打造專屬夏夜的視聽饗宴，活動安排時尚走秀、DJ秀、民歌演唱及美食市集，邀請民眾從白天一路玩到夜晚。

    風格多元 3場10分鐘璀璨煙火

    市府漁業及漁港事業管理處表示，煙火秀將於八月十日、十七日及廿四日三個週日晚上八點，在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放十分鐘璀璨煙火，以十二吋高空煙火搭配不同主題設計，呈現多元風格。

    其中首場十日的「戀曲永恆」，以桃紅、粉紅色系愛心與水母造型煙火，搭配慢節奏情歌，營造戀愛氛圍；第二場十七日「碼頭映像」，主打海藍與檸檬黃色系煙火，透過霞草型與時雨型特效，呈現海浪律動，並以藍色弧線煙火模擬水波流動，呼應港灣與海洋意象；第三場廿四日「情人之橋」，以橋拱型煙火特效，象徵情人牽手走過漁人碼頭的情人橋，施放牡丹、大麗、大量斑千輪等繽紛煙火，營造空中花雨。

    潘怡良策劃 北海岸時尚藝術季

    漁業處說明，除煙火秀外，周邊規劃豐富活動，十日由知名設計師潘怡良策劃「北海岸時尚藝術季」走秀，展示「煙火」與「友善釣魚」等意象的主題服飾，結合戶外機能風，打造時尚的釣魚服裝，推廣新北市十二處友善垂釣區與深澳漁港海釣，現場設置胖卡餐車與美食攤販，滿足民眾味蕾。

    17日微醺之夜 24日民歌歌手壓軸

    十七日晚間為「微醺之夜」，邀請DJ劉丞、新秀歌手黃炯銘及雙人組合張菡與朱全接力演出，市集提供茶酒、啤酒、手搖飲與燒烤美食，營造輕鬆愉悅的夏夜氛圍；廿四日由新北捷運公司邀請民歌歌手壓軸登場，搭配煙火演出，為活動畫下句點。

    另外，夏季是荷花綻放季節，市府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，目前樹林區山佳河濱公園荷花正值盛開，荷花池面積約八三五○平方公尺，荷葉滿布池面，粉嫩荷花點綴其中，姿態優雅，吸引民眾拍照打卡，清晨是拍攝荷花的最佳時機，花期至八月，適合闔家出遊賞花。

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