國假增加 診所爭取下修合理門診量／預防假日無人看診 健保署擬推「急診遠距平台」

因應國假增加，診所提案下修合理門診量，民眾假日恐找無診所看病湧入急診，已規劃建置急診遠距平台。 （資料照，桃園醫院提供）

2025/07/23 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕遠距醫療不再限於偏鄉，未來將走入都會區！因應立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，國定假日增加，診所面對假日開診成本上升，提案下修「合理門診量」，但健保署憂心民眾假日找不到診所看病又將湧入急診，已規劃建置急診遠距平台，由診所輪值為民眾服務，將提供加成給付，力拚明年春節前完成。

診所輪值 提供加成給付

健保署為維持醫療品質，設有「西醫基層合理門診量」，但醫界認為國定假日增加造成開診成本增加，盼將現行每月廿五天合理門診量門檻下修為廿四天、甚至廿三天。

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健保署長石崇良表示，醫師該休息就要休息，下修合理門診量並非壞事，但幾乎到了全面週休二日程度時，須考量民眾假日恐找不到診所看病，變成輕重症都衝急診，將重演急診壅塞。

為避免類似現象再發生，石崇良指出，健保署除將擴大在宅急症照護對象、推動門診靜脈抗生素治療方案外，並研議建置急診遠距平台，也就是醫院急診之外，仍有可處理急症的地方。

線上醫師開立電子處方箋

當民眾發燒、腹瀉時，可先在平台諮詢，線上醫師評估需用藥，可開立電子處方箋，患者再到社區藥局拿藥，甚至發展藥局送藥到府服務，同時各區可能搭配一家實體診所開診，讓兒童或其他有需要的對象到現場由醫師看診並取藥。

力拚明年春節前建置完成

石崇良說明，急診遠距平台或搭配開診的實體診所，都可由同一區的診所輪流，健保會提供加成給付，期望在下一個流感季高峰來臨前，也就是明年春節前完成。

基層醫療協會理事長林應然表示，目前週六診所開診率八成、週日二成，在日本是各區協調一處駐診，民眾前往看病，健保署作法或許可行，只是經費須在總額之外編一筆錢，不能老是挖東牆補西牆，且小兒科或一些特殊狀況仍要面對面診察較精準，應審慎訂定。

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