南投罷馬游聯手舉牌 抵制反罷看板

南投罷免立委馬文君、游顥團體在中興新村前合體，並於南投縣長許淑華與游顥的反罷聯名看板前高舉「同意罷免」標語。（「草屯罷馬志工團」提供）

2025/07/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在八月廿三日投票，「草屯罷馬志工團」、「去游除垢」罷團昨到中興新村入口合體，並於南投縣長許淑華與游顥的聯名看板前，高舉「同意罷免」標語抵制藍營反罷，除向往來民眾表達罷免訴求，也展現罷馬、罷游團隊推動罷免的決心與行動力。

「草屯罷馬志工團」指出，馬文君長期對草屯建設與地方民意缺乏回應，問政表現冷漠，重大議題避重就輕，特別是在國防洩密爭議後態度閃躲、拒絕負責，形同對國防安全的漠視，人民有權要求問政不力的立委退場。

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「去游除垢」罷團說，游顥在立法院推動具高度爭議的「中配六改四」法案，是該案的提案人與連署人，親中立場早已引發高度質疑，面對中國對台滲透威脅，游顥的閃避態度令人憂心，不僅沒有積極監督，更未展現保衛台灣主體的立場，才會透過罷免守住國會底線。

罷團說，未來會有更多街掃與宣傳，並在各時段、地點進行快閃舉牌，只要多一張「同意罷免」票，就多一份翻轉南投的力量。

馬文君回應，她當選立委，背後代表的是多數民意，現在罷團宣傳罷免，就是在否決當初的民意；游顥團隊則說，罷團這種宣傳手法只是在「秀下限」，呼籲要以更有格調的方式宣傳。

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